悍將祝福張育成重返美職 選秀評估待名單確定

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（中央社記者謝靜雯台北20日電）棒球好手張育成今天確定重返美職，握有今年中職選秀狀元籤、先前曾與張育成見面交換意見的富邦悍將隊給予恭喜及祝福，也提到季中選秀會部分，待參與名單確定後再詳細評估。

張育成先前表態不排斥返台發展，悍將也在今年初安排與張育成碰面交換意見，當時悍將領隊接受中央社記者訪問時也有證實，並稱讚張育成談吐很得體，不愧在外面經歷過嚴格訓練、吃過苦。

張育成2月初先到美國訓練，確定與美國職業棒球坦帕灣光芒隊（Tampa Bay Rays）簽下小聯盟（MiLB）合約附帶大聯盟（MLB）春訓邀請。如果升上MLB，年薪100萬美元（約新台幣3146萬元）附帶激勵獎金。

悍將透過公關表示，恭喜及祝福張育成，期望張育成有機會站上MLB舞台展現身手。

悍將除持續與張育成保持密切聯繫，季中選秀會部分，將進一步分析各種情況可能性，待參與名單確定後再詳細評估。（編輯：李明宗）1130220