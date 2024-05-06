童子賢建議引進新型核電廠 綠盟：建設慢成本高

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（中央社記者張雄風台北6日電）和碩董事長童子賢建議台灣引進芬蘭OL3新型核電廠。綠盟今天回應，OL3因工程問題，延宕18年才商轉，且試營運就問題不斷，正代表現在核工業的困境，建設太慢、成本太貴、技術不成熟。

代工廠和碩董事長童子賢接受財經節目專訪表示，若不倚賴核電協助減少排碳，地球2050年無法達到淨零碳排，他主張核二、核三廠延役，並引進芬蘭OL3新型核電廠，可以為台灣帶來30%至32%的核能發電，且台灣平均電價馬上會下滑約30%。

綠色公民行動聯盟今天發布新聞稿表示，能源政策要深思熟慮，不是大膽建議；並批評童子賢雖言之鑿鑿卻錯誤百出，顯示其對於能源並不專業，認知與現實差距甚遠。

綠盟說明，2003年12月芬蘭向法國訂購首座歐洲壓水反應爐（EPR）並命名為芬蘭奧爾基洛托3號（Olkiluoto 3, OL3）卻因工程延宕，最終延長18年才開始商轉發電，成為有史來興建工期最久的核電廠之一，也使得讓原定的第四座機組OL4計畫在2015年取消。

綠盟表示，OL3在2022年4月試運轉過程中，硼泵因不明原因被啟動，5月在渦輪機蒸汽再熱器中發現異物，8月發現穩壓器有測量誤差，10月又發現所有給水泵都有原因不明的裂縫，最終才在2023年4月16日才正式商轉發電；但啟用後5個月又遇到故障停機。

綠盟進一步指出，芬蘭電價下降是比較其國內2023與2022年同期相比，而2022年爆發俄烏戰爭，使得原本依賴俄羅斯能源進口的芬蘭被切斷能源供應，才使電價上漲。

綠盟指出，OL3恰好代表現在核工業的困境，建設太慢、成本太貴、技術不成熟、核廢料無處可去；呼籲對核能政策的建議，仍應回到現實面，先了解OL3核電廠的建造歷史、投資成本等紀錄，而非提出天馬行空的想法。（編輯：李亨山）1130506