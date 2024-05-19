駐瑞代表與瑞典議員聯名投書 籲為台參與WHA發聲

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（中央社記者辜泳秝斯德哥爾摩19日專電）瑞典知名報社「尼瑞克日報」（Nerikes Allehanda）18日以「絕不能讓政治議程凌駕於公共衛生之上」為題，刊登駐瑞典代表谷瑞生與瑞典國會議員聯名投書，盼瑞典政府今年能延續去年的支持台灣參與WHA。

谷瑞生在這篇名為「絕不能讓政治議程凌駕於公共衛生之上」（Politiska agendor får inte tillåtas gå före folkhälsan）的投書中呼籲，希望瑞典在今年的世界衛生大會（WHA）中進一步為台灣參與發聲，此投書獲得14名瑞典跨黨派國會議員共同聯名。其中包括3位來自瑞典執政黨的外交政策發言人，充分彰顯瑞典國會議員對台灣的強勁支持力道。

谷瑞生表示，WHA持續排除台灣參與，引發更迫切的擔憂：世界真能承受政治議程凌駕於公共衛生的普遍及共同目標嗎？谷瑞生認為，關鍵鐵律是健康及福祉應超越政治，無論政治如何複雜，所有國家團結起來應對共同的健康挑戰，國際社會一定會受益。

依據「世界衛生組織（WHO）憲章」，享受最高而能獲致的健康標準，為人人基本權利之一。不因種族、宗教、政治信仰、經濟或社會情境各異，而有分別。

投書中強調，台灣是全球健康拼圖中缺少的一塊，台灣無法透過「全球流感監測和應對系統」（GISRS）向其他國家提供病毒監測資訊，又因與「全球數位健康認證網絡」（GDHCN）未納入台灣，使得台灣政府及衛生機關無法驗證並頒發符合國際標準的數位化認證文件。

台灣無法參與WHO大流行病協定草擬及談判，亦無法即時透過病原體獲取和惠益分享系統（PABS系統）獲得與流行病相關的資源及材料。

台灣妥善應對流行病彰顯台灣可作為全球健康貢獻者的潛力。台灣在SARS疫情及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）期間管理公共衛生危機為全球衛生治理提供寶貴的經驗。

投書中指出，台灣因應危機時積極、透明的策略與強大的公共衛生基礎設施，以及連續6年在全球資料庫網站Numbeo公布的「醫療照護指數」（Health Care Index）排名第1，均為其他國家可學習典範。

歐盟及歐洲議會對台灣有意義參與WHA已表示強烈及一致支持。今年2月，歐洲議會以壓倒性多數通過關於執行歐盟「共同外交暨安全政策」（CFSP）及「共同安全暨防禦政策」（CSDP）的決議，其中指出台灣與中國互不隸屬，且只有台灣民選政府可以在國際上代表台灣人民。歐洲議會呼籲歐盟執委會及會員國支持台灣有意義參加WHO等國際組織及機制。

瑞典外交部長比爾史特龍（Tobias Billstrom）多次表示「瑞典政府支持台灣參與世界衛生組織的工作，肯定台灣為全球衛生做出的重要貢獻，瑞典政府支持台灣以觀察員重返WHA」。2023年5月，瑞典健康照護部長約翰松（Acko Ankarberg Johansson）在WHA表示「不應遺漏世界上任何地區」。

谷瑞生表示，本著「健康超越政治」理念，台灣感謝瑞典政府大力支持。瑞典與台灣擁有民主、自由及尊重人權等共同價值觀，期盼瑞典政府今年能延續去年的支持，在5月27日至6月1日的WHA會議中進一步為台灣參與發聲。

「尼瑞克日報」創立於1843年。依據瑞典年度媒體調查Orvesto報告指出，2023年「尼瑞克日報」每天紙本報紙及網站觸及約14萬人次。（編輯：韋樞）1130519