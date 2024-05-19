配合總統就職空中操演 桃園機場2天部分航班可能異動

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（中央社記者余曉涵台北19日電）桃園機場公司提醒，配合總統、副總統就職典禮慶祝大會空中操演所需空域，今天下午及明天上午部分班機時刻可能有所異動，請旅客留意。

桃機公司今天發布新聞稿再度提醒民眾，配合5月20日第16屆總統、副總統就職典禮慶祝大會空中操演所需空域，桃園國際機場配合今天下午預演及20日上午正式操演期間，部分班機時刻可能異動，提醒旅客提早規劃行程，並留意航空公司航班資訊。

桃機指出，為使操演順利進行及降低對機場營運影響，機場公司於5月6日邀集軍方、民航局、飛航服務總臺、各航空公司及地勤公司等單位協調溝通，以「客機作業維持、貨機時間微調」為原則因應，將對旅客影響減至最低，同時提醒航空公司增加到場航班攜帶油量，並事先通知受影響航班旅客。

桃機表示，因空中操演影響，於空中組合、預演及正式操演時段，部分航班時間將有異動，起降時間可能提前或延後，後續航班也可能因此遞延，機場公司提醒旅客提早規劃行程，出發前向航空公司確認航班資訊。（編輯：管中維）1130519