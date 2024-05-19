台鐵養路機械113年底交車 可望提升養護品質

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（中央社記者余曉涵台北19日電）台鐵今天指出，養路機械包含7輛大型砸道機、及20輛中型砸道機採購案，預計今年底開始交車，可望進一步提升路線養護品質。

台鐵今天發布新聞稿表示，為提升電車線設備維修及施工效能，加強載運維修技術人員及材料至現場進行高空作業（維修達5公尺以上之高架作業）的能力，因此在「鐵路行車安全改善計畫」及「台鐵電務智慧化提升計畫」2項中，規劃替換目前部分老舊車型。

台鐵指出，新的電力工程車係由韓商新盛系統（SHIN SUNG SYSTEM CO.）承製，首批17輛電車線工作車11輛吊桿車已於民國110年5月完成驗收，運用情形良好；第2批25輛預計5月23日即可開始驗收，並陸續交付給各電力單位使用。

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養路機械方面，台鐵表示，7輛大型砸道機、及20輛中型砸道機採購案，已於112年9月22日決標，並由Plasser & Theurer原廠決標，目前廠商正全力製造，預定113年底開始交車，進展期程順利，投入後即可進一步提升路線養護品質。

台鐵董事長杜微說，未來公司將持續更新工作車輛，而目前使用的車輛也會加強保養及檢查，發揮應有性能，提升安全性，並確實保有充分可靠的路線養護能量，提升服務品質。（編輯：方沛清）1130519