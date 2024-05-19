僑界遊行挺台參與WHO 紐國議員力挺

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（中央社記者楊淳卉雪梨19日專電）紐西蘭基督城僑界昨舉辦「與台灣同行」遊行，呼籲世界衛生組織（WHO）接納台灣參與，紐西蘭國會衛生委員會副主席康貝爾（Hamish Campbell）也出席活動茶會表達支持。

紐西蘭基督城僑界昨舉辦「與台灣同行」 （Health for all, Taiwan can help）遊行。隊伍穿著台灣原住民傳統服裝、手拿台紐兩國國旗，象徵兩國原住民血脈相連、台紐關係密切友好，在醒獅團表演後，一行約80人自基督城地標「追憶橋」（Bridge of Remembrance）出發，經過最熱鬧市中心區，向現場民眾解說，爭取支持，獲紐西蘭民眾肯定與加油。

紐西蘭國會衛生委員會副主席康貝爾出席健行茶會時強調，全球衛生體系應廣納所有人參與，他也高度肯定台灣僑胞在紐西蘭勤奮努力、貢獻卓著。

台灣駐紐西蘭代表歐江安致詞時呼籲，孤立台灣將造成全球公衛破口，排除台灣參與是WHO及全世界巨大損失，台灣醫療及高科技發達，WHO應邀請台灣參與，納入討論「大流行病協定」（Pandemic Agreement），各國合作強化因應「X疾病」（Disease X）威脅；惟有「不遺漏任何人」（Leave no one behind），全球防疫體系才不會產生漏洞。

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歐江安指出，台灣位於亞太樞紐，每年有超過7200萬名旅客前往或過境台灣，其中58萬名來自澳洲與紐西蘭，另全球40%海路運輸經過台灣海峽，目前全球共86家航空公司飛航台灣，包括紐西蘭航空每週有三班直航，台北飛航情報區（Taipei FIR）每年服務高達200萬次航班。

歐江安感謝紐西蘭政府今年已經3度公開支持台灣海峽和平穩定的重要性，呼籲不得單方面破壞現況，兩岸紛爭應透過外交對話和平解決，不得訴諸武力威脅、恫嚇或逼迫手段。（編輯：陳承功）1130519