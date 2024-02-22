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緯穎前進MWC 展邊緣運算伺服器、液冷技術

2024/2/22 21:40
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（中央社記者潘智義台北22日電）雲端資料中心資訊電子設備廠緯穎今天宣布，將參加於西班牙巴塞隆納舉行的全球行動通訊大會（MWC），展示完整的新一代邊緣運算解決方案和先進液冷技術。

緯穎發布新聞稿指出，長期耕耘雲端資料中心及資訊電子（IT）基礎設備，本次參與全球行動通訊大會將展出短機身、符合NEBS 3級標準的邊緣運算伺服器，均採用最新第5代英特爾（Intel）Xeon處理器，並獲得NVQual認證。

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緯穎強調，設定目標在協助電信公司、邊緣服務供應商和內容交付網路（CDN）供應商，在人工智慧和無所不在的行動聯網時代，提高運算效率、降低總擁有成本（TCO），從而釋放網路和邊緣運算的全新商機。

緯穎展出一款短機箱2U單中央處理器（CPU）的邊緣運算伺服器，為邊緣端的人工智慧（AI）和vRAN等工作負載提供完整的運算和網路功能，並整合CPU內建AI加速、兩個雙寬度GPU、4個NVMe固態硬碟和網路橫向擴展功能，非常適合人工智慧推論和訓練、3D圖形、渲染和視訊分析等和多存取邊緣運算。（編輯：張良知）1130222

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