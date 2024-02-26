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緯穎2023年每股盈餘68.88元 擬配息每股42元

2024/2/26 19:57
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（中央社記者潘智義台北26日電）雲端資料中心資訊電子設備廠緯穎今天公布2023年合併營收新台幣2419.01億元，為歷史次高，年減17.4%；基本每股盈餘68.88元，擬配發現金股利每股42元。

緯穎發布新聞稿指出，看好雲端產業與人工智慧（AI）伺服器長期需求成長，持續投資深化資料中心技術與產品開發。因應營運資金需求，今天董事會通過於普通股不超過1700萬股額度內，視市場狀況及公司需求進行籌資。

緯穎統計，2023年毛利率年增1.2個百分點至9.4%，營益率年增0.5個百分點至6.6%，稅後淨利率年增0.1百分點至5%，毛利率、營益率與稅後淨利率均創歷史新高。

2023年第4季單季部分，緯穎說明，合併營收585.5億元，人工智慧（AI）產品營收占比已超過20%。單季營收季增10.9%，年減33%，營業利益46.46億元，稅後淨利35.15億元，每股盈餘20.1元。

緯穎董事會並通過2023年度盈餘分派案，擬分配現金股利73億4331萬3222元，配發現金股利每股42元，並決議於2024年5月24日召開股東常會。（編輯：張均懋）1130226

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