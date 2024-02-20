台指期拉高結算 台股衝至18756點再創新高

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（中央社記者潘智義台北20日電）2月台指期明天結算，台股今天拉高，盤中指數衝至18756.33點，創下歷史新高。

10時47分止，加權指數上漲76.24點，為18712.04點，成交值新台幣2013.89億元。

晶圓代工雙雄台積電盤中漲8元至686元；聯電漲0.5元至49.65元；IC設計大廠聯發科漲13元至976元。

驅動IC大廠聯詠跨入客製化晶片（ASIC）、矽智財（IP）消息，帶動盤中股價觸及漲停板605元；瑞昱也站上漲停板517元，進一步拉抬IC設計權值股聯發科跟漲。

群益投顧分析師廖健佑接受電訪表示，台股今天盤中大漲，主因明天台指期結算，目前多方占盡贏面，拉高結算帶動指數上漲之外，聯詠跨入人工智慧（AI）晶片的新聞帶動股價走高，但其實占營收比重並不高；聯詠的消息讓市場聯想到瑞昱也能生產AI晶片，進一步帶動IC設計族群上揚。

廖健佑認為，台指期拉高結算也許今明兩天都有機會，但之後不排除仍有整理的可能。（編輯：楊蘭軒）1130220