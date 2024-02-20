更多編輯台推薦新聞：
桌球世團賽鄭怡靜奪關鍵一點 台灣女團3比1勝美國預賽全勝
運動

桌球世團賽鄭怡靜奪關鍵一點 台灣女團3比1勝美國預賽全勝

嘉南自動相機首次拍到黑熊家族 水鹿洗澡、山羌看鏡頭全都錄
生活

嘉南自動相機首次拍到黑熊家族 水鹿洗澡、山羌看鏡頭全都錄

台北國際書展2/20登場 童書、繪本名家齊聚
文化

台北國際書展2/20登場 童書、繪本名家齊聚

法國人苦求8個月拜師學藝 回巴黎成立舞獅團傳承台灣廟宇文化
文化

法國人苦求8個月拜師學藝 回巴黎成立舞獅團傳承台灣廟宇文化

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
管碧玲：台灣船遇中海警登檢要求不必停留 立即通知海委會馳援
首頁 / 證券
台股
新聞專題
台股2/300
首頁 / 證券

台指期拉高結算 台股衝至18756點再創新高

2024/2/20 10:55（2/20 11:09 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台股20日盤中衝至18756點再創新高。（中央社檔案照片）
台股20日盤中衝至18756點再創新高。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北20日電）2月台指期明天結算，台股今天拉高，盤中指數衝至18756.33點，創下歷史新高。

10時47分止，加權指數上漲76.24點，為18712.04點，成交值新台幣2013.89億元。

晶圓代工雙雄台積電盤中漲8元至686元；聯電漲0.5元至49.65元；IC設計大廠聯發科漲13元至976元。

驅動IC大廠聯詠跨入客製化晶片（ASIC）、矽智財（IP）消息，帶動盤中股價觸及漲停板605元；瑞昱也站上漲停板517元，進一步拉抬IC設計權值股聯發科跟漲。

群益投顧分析師廖健佑接受電訪表示，台股今天盤中大漲，主因明天台指期結算，目前多方占盡贏面，拉高結算帶動指數上漲之外，聯詠跨入人工智慧（AI）晶片的新聞帶動股價走高，但其實占營收比重並不高；聯詠的消息讓市場聯想到瑞昱也能生產AI晶片，進一步帶動IC設計族群上揚。

廖健佑認為，台指期拉高結算也許今明兩天都有機會，但之後不排除仍有整理的可能。（編輯：楊蘭軒）1130220

#聯詠
#廖健佑
#聯發科
#聯詠
#楊蘭軒
延伸閱讀
股市頻創新高 國內基金投資人數衝破千萬大關威剛：不會缺席AI記憶體 今年獲利有望創高中國股市龍年開紅盤 帶動亞股漲多跌少2023年產業每月總薪資「航海王」破14萬元 連3年穩坐冠軍產業復甦內熱外冷 製造業服務業112年受僱人數兩樣情
台股
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
台股開低震盪走揚 衝破18750點再創歷史新高
172.30.142.41