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首頁 / 證券

股市頻創新高 國內基金投資人數衝破千萬大關

2024/2/20 10:29
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（中央社記者曾仁凱台北20日電）台股、美股等頻創新高，帶動基金投資熱潮。投信投顧公會最新統計今年1月，國內基金受益人數增加48.97萬人，總受益人數來到1034萬人，較去年12月成長4.97%，正式衝破千萬人大關。

其中定期定額投資人數為50.6萬人，月增5288人，成長率1.06%。

至2024年1月底，國內投信公司發行的境內基金總規模達到6兆9745億元，也比起去年12月成長3.54%。

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今年1月，共有包括富蘭克林華美全球基礎建設收益基金、鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金、鋒裕匯理CIO精選收益基金、元大台灣高股息低波動ETF連結基金、元大台灣ESG永續ETF連結基金等5檔新基金成立。國內共計38家投信公司，所發行的共同基金總數達到1035檔。

在基金分類方面，隨ETF投資市場火熱，ETF連結基金也跟著超夯，1月新增的5檔基金中，就有2檔是ETF連結基金，推動1月ETF連結基金規模來到138.88億元，月成長12.23%。（編輯：楊蘭軒）1130220

#楊蘭軒
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