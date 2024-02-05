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台股兔年萬八封關 法人：AI仍是上半年盤面主流

2024/2/5 18:54（2/5 19:32 更新）
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台股5日兔年封關，終場漲36.14點，收18096.07點，農曆年封關首度收在萬八之上；兔年全年上漲3163.14點，漲幅約21.18%。中央社記者謝佳璋攝 113年2月5日
台股5日兔年封關，終場漲36.14點，收18096.07點，農曆年封關首度收在萬八之上；兔年全年上漲3163.14點，漲幅約21.18%。中央社記者謝佳璋攝 113年2月5日
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（中央社記者吳家豪台北5日電）台股今天兔年封關，指數開低走高收在18096.07點，上漲36.14點，與去年農曆年封關日比較，上漲3163.14點、漲幅21.18%；外資及陸資賣超新台幣61.72億元，主要減碼聯電及金融股。

外資今天買超台積電1.09萬張，居第3位，連續3個交易日買超。

華南投顧董事長儲祥生接受中央社記者電話採訪指出，春節期間美股沒有重要財報公布，對台股影響較小，今年上半年台股盤面仍以人工智慧（AI）類股為主流，如果指數攻上萬九，可望帶動生技、IC設計和傳產等位階較低的族群拉出一波補漲行情。

台股今天早盤受賣壓影響走低，最低觸及17992點，在權值股台積電漲1.73%穩盤、人工智慧（AI）族群回神下，加權指數緩步墊升翻紅，終場漲36.14點，收18096.07點，農曆年封關首度收在萬八之上，連2年收紅，成交金額新台幣3159億元。

觀察外資賣超排行榜，前10名依序為復華台灣科技優息、聯電、玉山金、復華富時不動產、群益台灣精選高息、中鋼、台新金、開發金、國泰金、國泰永續高股息。

外資今天買超台積電、航空雙雄與AI股，前10名個股包括元大滬深300正2、國泰智能電動車、台積電、長榮航、宏碁、群創、廣達、華通、華航、富邦上証正2。

投信今天賣超24.77億元，前5名為文曄1818張、台積電1334張、奇鋐930張、聯合再生693張、建準590張。（編輯：張均懋）1130205

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