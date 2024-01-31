文曄：今年營益率有望提升 第2季完成收購Future

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（中央社記者吳家豪台北31日電）半導體IC通路商文曄今天召開法人說明會，董事長鄭文宗說，今年受到產品組合影響，毛利率將與去年持平，但營業利益率有機會往上提升；文曄收購加拿大通路商Future已取得歐盟、美國、加拿大與中國等主要地區核准，預計今年第2季完成收購。

鄭文宗指出，2023年對全球半導體都是充滿挑戰的一年，整體經濟環境疲弱，且高通貨膨脹與高利率加劇，延長了半導體庫存調整週期。他表示，儘管大環境逆風，文曄仍展現韌性，2023全年營收達新台幣5945億元、年增約4%，稅後淨利40.12億元、年減47%，每股盈餘4.24元。

他說，文曄併購Future的一次性相關費用約11.5億元，已於去年第3季和第4季全數提列。去年第4季文曄開始加速成長，單季營收約1897億元，年增20%；若排除一次性費用，第4季稅後淨利約15.8億元，年增38%。

針對Future收購案，鄭文宗表示，需要送審的國家很多，文曄已經全數送件；在反壟斷部分已取得全球主要地區包含歐盟、美國、加拿大和中國核准，部分較晚送件國家的溝通也十分順暢。文曄目前財務結構良好且資金充沛，收購案預計今年第2季結束前完成。

文曄去年9月14日宣布以38億美元（約新台幣1190億元）現金收購加拿大通路商Future Electronics Inc.全部股份，啟動全球布局。文曄指出，合併後將能提供更完整的產品種類、更廣的客戶覆蓋範圍。

文曄估今年第1季營收約新台幣1650億元至1750億元，以中位數計算約季減10%，年增42%；考量產品組合，預估毛利率將介於2.8%至3%；預估稅後淨利約13.31億元至16.7億元，以中位數計算，每股盈餘約1.5元。

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展望各應用類別第1季業績，鄭文宗預估，汽車電子應用將與去年第4季約略持平或小幅衰退，但年增30%以上；工業與儀器應用將季減低個位數百分比（約1%至3%），年減超過20%；通訊應用將季減高個位數百分比（約7%至9%），但年增超過30%；資料中心及伺服器應用第1季業績將季增超過20%，年增超過2倍。

此外，鄭文宗推估，消費性及其他應用第1季業績將約略與去年第4季持平，年增逾20%；個人電腦（PC）及周邊應用第1季受淡季影響，將季減低十位數百分比（約11%至13%），但年增率開始轉正；手機應用同樣受淡季效應影響，第1季將大幅季減超過30%，並年減10%。（編輯：楊凱翔）1130131