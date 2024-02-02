文曄明星產品需求增溫 法人估今年營收增逾10%

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（中央社記者吳家豪台北2日電）半導體IC通路商文曄今天指出，隨著各類應用庫存去化、車用與資料中心等明星級產品需求增溫，樂觀看待今年營運。法人推估，文曄今年營收將成長兩位數百分比（逾10%），營業利益率有望回升到接近2022年約2%的水準。

文曄今天舉辦媒體交流會表示，目前利率仍在高檔，還沒下降，要觀察美國聯邦準備理事會（Fed）何時降息，將左右今年業外利息支出。

文曄指出，併購加拿大通路商Future已在主要國家取得主管機關核准，在其他國家進展也相當順利，預計今年第2季完成併購。文曄考量Future業務橫跨全球，包含歐美市場，預估併購後能加速全球化布局。

法人分析，文曄併購Future將分散獲利來源，打入高獲利的大眾市場（mass market）客戶，可降低季節性波動較大的手機應用比重，提高工控及車用營收比重，有助於提升集團整體獲利率與獲利總額。

由於Future本業獲利結構優於文曄，法人認為，文曄若在2024年中順利併購Future後，預估2025年營收將達新台幣9550億元、年增19.8%，毛利率將達6.1%、年增1.1個百分點，每股盈餘將達18.17元、年增88.6%。

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文曄於1月31日董事會通過淨零承諾與路徑規劃，訂下明確目標，自2024年開始，每年減少3%至5%的溫室氣體排放，承諾致力於減少溫室氣體（GHG）排放和支持潔淨科技產業提升，逐年檢視調整，實現2050年淨零排放的目標。

文曄制定一系列具體策略及行動計畫，包括提高營運設施的能源效率、投資再生能源和儲能技術，以及鼓勵外包運輸車隊採用電動卡車等。文曄已於2023年在上海辦公室優先設置太陽能發電裝置，提升再生能源使用率。（編輯：楊凱翔）1130202