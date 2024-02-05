展望台股龍年 法人看好AI、半導體拉貨題材

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（中央社記者曾仁凱台北5日電）台股兔年封關，全年大漲3163.14點，漲幅高達21.2%。展望金龍年走勢，法人認為台股萬八已是歷史相對高檔區，高檔震盪機率高；不過半導體庫存週轉天數下滑，預期拉貨動能將提升，有助支撐台股，依舊看好AI帶來成長題材。

凱基優選高股息30基金經理人顏良宇分析，從總經面來看，2024年台灣實質GDP年增率預期可達2.9%，2025年預期可達2.5%，皆較過去2年為高。

他進一步觀察基本面認為，美國ISM（供應管理協會）製造業指數的庫存循環逐步轉佳，可望進入新成長週期，帶動台股企業獲利止穩上揚。

至於扮演台股要角的半導體產業，顏良宇指出，全球前12大IC設計公司的庫存週轉天數已呈現連續2季下滑，預期2024年半導體拉貨動能將提升，有助為台股帶來支撐。

不過他提醒，從本益比或本淨比的角度來看，台股都已來到歷史相對高檔區，評價不算便宜，推測金龍年台股指數高檔震盪機率升高，上漲要回歸企業實質獲利驅動。

群益投顧副總裁曾炎裕認為，目前台股指數已來到「萬八」，處於高檔區域；加上中國經濟不是很好，一些原物料族群可能受到壓抑，台股指數空間可能相對有限。

曾炎裕表示，看好AI仍然將是金龍年台股投資操作的主旋律，AI並非短線題材，是未來長期趨勢。（編輯：張良知）1130205