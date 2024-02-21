輝達超微跌逾4% 法人：台指期今結算台股看AI動能

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（中央社記者鍾榮峰台北21日電）美科技股下挫，輝達和超微跌逾4%，台積電ADR跌1%，台股20日收盤18753點再創歷史新高，外資留倉部位轉為淨多單。法人指出，台指期今天結算，輝達將公布財報與展望，牽動台股和AI類股能否延續高檔強勢格局。

科技類股重挫，美國股市20日收低，道瓊工業指數跌64.19點或0.17%，收38563.80點，標準普爾指數下滑30.06點或0.60%，收4975.51點。

科技股為主的那斯達克指數下挫144.86點或0.92%，收15630.79點，費城半導體指數大跌70.808點或1.56%，收4456.871點。

即將公布財報的人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）股價重挫4.4%，收694.52美元，超微（AMD）股價也下挫4.7%，收165.69美元，台積電美國存託憑證（ADR）下跌1.07%，收125.33美元。

台股加權指數20日拉尾盤，終場上漲117.36點，收18753.16點，再創歷史收盤新高，成交金額新台幣3522.73億元，加計盤後3598.13億元。三大法人外資及陸資、自營商買超，投信賣超，合計買超51.8億元，其中自營商買超2.47億元，投信賣超14.45億元，外資及陸資買超63.78億元。

在台指期淨部位，三大法人20日淨多單增加5171口，使留倉部位轉為淨多單2745口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加6213口，使留倉部位轉為淨多單2742口。

本土期貨法人分析，台股20日在半導體領軍及金融股助攻下，指數再創歷史新高，台股短線驚驚漲，今天台指期結算，22日人工智慧晶片大廠輝達公布財報與展望，牽動台股能否延續高檔強勢格局。

台股20日收盤再創新高，匯市卻脫鉤一路走貶，新台幣兌美元收盤31.492元，貶9.7分，外匯交易員表示，20日匯市交易量大，外資資金匯出，加上相關國外帳款支付與海外投資，都讓新台幣承受貶值壓力。

金管會20日統計，受惠利差擴大，去年全年本國銀行海外據點稅前盈餘新台幣772億元，創歷史新高，年增12%。

鴻海20日晚間舉行50週年晚宴，董事長劉揚偉表示，未來鴻海與大客戶蘋果（Apple）會有更深入且廣泛的合作，「該有的都會有、不會漏掉」。（編輯：郭無患）1130221