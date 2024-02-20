鴻海50週年晚宴 郭台銘和蘋果高層代表將出席

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（中央社記者鍾榮峰台北20日電）鴻海今天晚間將舉行50週年晚宴，創辦人郭台銘將親自出席，鴻海主要合作夥伴蘋果（Apple）高層主管代表也將現身祝賀，蘋果執行長庫克（Tim Cook）將以何種方式表達祝賀之意，外界也高度關注。

鴻海今天晚間將舉行50週年晚宴，鴻海對於出席貴賓成員保密到家。據了解，鴻海今天晚宴貴賓採邀請制，且媒體需有邀請函並報名才能參與，鴻海創辦人郭台銘將親自出席外，董事長劉揚偉將率主要子公司和重要事業群高階主管參與。

至於鴻海主要合作夥伴蘋果是否有高層到場，鴻海對此三緘其口。據了解，蘋果將有高層主管代表現身，蘋果執行長庫克（Tim Cook）將以何種方式表達祝賀之意，外界也高度關注。

蘋果是鴻海集團重要客戶，鴻海集團長期是蘋果高階版iPhone系列主要組裝代工廠商和關鍵零配件供應商。

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法人指出，鴻海集團除了代工組裝iPhone，也打進iPad平板電腦、MacBook筆記型電腦等主要產品，鴻海也有切入Apple Watch組裝供應鏈，評估鴻海集團有5成業績來自蘋果手機和筆電等產品。

鴻海成立於1974年，以模具為根基，逐漸發展為高科技服務企業，根據鴻海官網資料，鴻海集團在電子代工服務領域（EMS）排名全球第一，市占率超過4成，範圍涵蓋消費性電子產品、雲端網路產品、電腦終端產品、元件及其他等四大產品領域。全球員工總人數季節性高峰約100萬人，去年鴻海自結合併營收新台幣6兆1595.71億元，創歷年次高。（編輯：楊凱翔）1130220