本田與日產整合協商破局 純電動車領域持續合作

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（中央社東京13日綜合外電報導）日本汽車製造商本田（Honda）與日產（Nissan）今天各自召開董事會決定撤回去年12月簽署的意向書，中止經營整合協商，雙方擬持續在軟體和純電動車方面持續合作。

日本放送協會（NHK）報導，這兩間公司說明，中止談判的原因是「為了優先決策，以及執行經營決策，已判斷擱置經營整合是適當的」。

本田與日產2024年12月23日簽約，啟動經營整合談判，預計2025年6月談妥並簽署正式契約，並在2026年8月讓新成立的控股公司上市，屆時本田與日產預計成為子公司並下市。

但談判啟動後，本田為了強化經營主導權，向日產提議取得日產全部股權，並將日產完全納為子公司，並透露若無法接受這項提案，整合協商將難以為繼。而強烈反對這項方案的日產，已向本田傳達中止經營整合談判的想法。

不過，雙方仍計劃在2024年8月起就進行的軟體開發，以及純電動車方面的領域持續合作。

報導指出，這兩間車廠若成功經營整合，有望透過擴大規模，強化純電動車與軟體研發能力，以及藉由合作壓低成本，但隨著整合談判破裂，兩公司也被迫修正戰略，尤其是業績惡化的日產，經營重整已成為當務之急，能否實施具體措施以改善收益，將成為關鍵。

「朝日新聞」報導，本田社長三部敏宏今天下午召開記者會說明協商破局相關事項，他表示，「曾經提議透過交換股票的方式整合，但是未能藉這個機制達成共識」。

三部指出，「面對嚴峻的局面時，更為迅速地做出判斷必須有賴統一的經營體制」。他也說明，「之前未考慮敵對性的股票公開收購（TOB），未來也不會這麼打算」。

關於有看法認為日產的重整計畫延遲，以及雙方在換股比率等協商意見分歧，三部今天就此否認，他說「這些並非事實」。

三部提到，會繼續維持兩間公司在技術方面的合作，並稱「雖然無法達成經營整合，但仍可在一定程度上實現規模效益。」

「日本經濟新聞」報導，被問及表達有意跟日產和其他日本車廠合作的鴻海集團，三部今天回應，「沒討論過相關事宜，如今也沒有置評的事項」。

鴻海董事長劉揚偉昨天表示，鴻海願意透過委託設計製造服務（CDMS）商業模式，與日產和其他日本車廠合作。

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日產為最大股東的三菱汽車（Mitsubishi Motors），原本也在評估是否加入本田與日產的經營整合，不過隨著本田與日產中止整合談判，三菱也宣布解除相關備忘錄。

不過，三菱汽車指出，將繼續評估參與本田與日產推動的共同軟體技術研究等合作事項。（譯者：楊惟敬/核稿：陳彥鈞）1140213