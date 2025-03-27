川普祭汽車關稅 馬斯克：成本影響不小

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（中央社華盛頓26日綜合外電報導）電動車大廠特斯拉（Tesla）老闆馬斯克（Elon Musk）今天表示，美國總統川普的關稅對特斯拉汽車零件造成的成本影響「不小」（not trivial），不是無足輕重的小問題。

法新社和路透社報導，川普今天宣布對外國製造的汽車與零組件課25%關稅，他的高階顧問兼特斯拉老闆馬斯克隨後在社群媒體X發文：「明確的說，這將影響來自其他國家的特斯拉汽車零件價格。成本影響不小。」

他在推文中說：「重要的是，特斯拉不會毫髮無傷。關稅對特斯拉的影響顯著。」

美國財經新聞網CNBC報導，川普宣布汽車關稅後透露，馬斯克並未對此表態，「因為他可能潛在利益衝突」。

川普還說，馬斯克「從未在商業或任何領域拜託我給他任何好處」。

馬斯克選前曾貢獻2.9億美元給川普競選團隊，成功將他送回白宮大位。他目前除為太空探索科技公司（SpaceX）、特斯拉等企業的老闆，也主責川普2.0政府擔任政府效率部（DOGE），致力削減聯邦政府支出、人力，並整合或取消各種聯邦機構和業務。

當媒體問及汽車關稅會否對特斯拉有利時，川普表示，這些關稅「有可能不好不壞，也可能有利」提到特斯拉在德州奧斯汀（Austin）和加州佛利蒙特（Fremont）的組裝廠，稱「任何在美國設廠的人，這都對他們有利」。

不久前，特斯拉曾致函美國貿易代表署（USTR），說即便供應鏈積極本地化，「部分零組件很難甚或不可能在美國境內獲取」。特斯拉敦促美國貿易代表署「為因應不公平貿易行為而擬議採取某些行動時，能考慮到對下游產生的影響」。

特斯拉和其他車商通常從墨西哥、加拿大和中國等外國供應商購進車頭燈、汽車玻璃、煞車、車身面板、懸吊零件以及車內各種電氣系統的印刷電路板。

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對這項最新汽車關稅將對業務有何影響，特斯拉暫未回覆相關詢問。

川普宣布最新關稅措施後，美國本土的通用汽車（General Motors）、福特（Ford）、Rivian和特斯拉盤後股價都見些微下挫。（譯者：蔡佳敏/核稿：陳亦偉）1140327