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吉卜力風AI圖像爆紅 ChatGPT一小時新增百萬用戶

2025/4/2 09:13（4/2 09:36 更新）
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AI軟體ChatGPT圖示。（圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社舊金山1日綜合外電報導）OpenAI新推出的圖像生成器，讓全球掀起一股日本動畫吉卜力風格的人工智慧（AI）創作熱潮，ChatGPT用戶數量上週暴增，一度造成伺服器負荷過重，暫時限制使用相關功能。

路透社報導，這股病毒式的風潮，讓社群媒體被吉卜力工作室繪圖風格的AI生成圖像淹沒。吉卜力工作室由著名動畫導演宮崎駿等人創立，以「神隱少女」和「龍貓」等電影聞名。

根據市場分析公司Similarweb的數據，ChatGPT每週活躍用戶數量今年首度突破1.5億大關。

OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）昨天在社群平台X發文說：「我們在過去一小時內新增了100萬用戶。」ChatGPT兩年多前火熱推出後，5天新增了100萬用戶。

市場分析機構SensorTower的數據顯示，在OpenAI釋出GPT-4o模型的重大更新，增強先進的影像生成功能後，ChatGPT活躍用戶、應用程式（App）內訂閱收入和App下載量在上週創下歷史新高。

SensorTower表示，ChatGPT全球App下載量和每週活躍用戶數比前一週分別成長11%和5%，而應用程式內訂閱收入也成長6%。

不過，影像生成工具爆紅導致流量激增，也使得這款聊天機器人在過去一週出現一些小故障和小規模當機。

阿特曼開玩笑說，請網友冷靜、必須停止下令生成人工智慧（AI）圖片，因為他的團隊需要睡眠。他稍早甚至誇張地表示，AI生成圖片熱潮方興未艾，導致辦公室的繪圖處理器（GPU）幾乎熱到要熔化了。

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在網友瘋玩吉卜力風格AI圖像之際，宮崎駿2016年對AI生成圖像的態度也重新浮出檯面。

宮崎駿在看到AI生成的早期草圖後說：「我非常厭惡這項技術。我絕不希望把這項技術融入到我的作品中。」（譯者：劉文瑜/核稿：張曉雯）1140402

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