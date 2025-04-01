OpenAI籌集400億美元 創新創公司最大融資紀錄

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（中央社舊金山31日綜合外電報導）聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI今天表示，已在新一輪融資中籌集400億美元，本輪融資後OpenAI估值達3000億美元，成為新創公司有史以來最大的融資活動。

綜合法新社和路透社報導，這家總部位於舊金山的公司在官網上發文說，本輪融資是與日本投資巨頭軟銀集團（SoftBank Group）合作的結果，「使我們能夠進一步突破人工智慧（AI）的研究界限」。

OpenAI表示：「他們的支持將有助我們繼續建立AI系統，推動科學發現、實現個人化教育、增強人類創造力，並為造福全人類的通用人工智慧（AGI）鋪路。」

OpenAI計劃擴展運算基礎設施，盼能「為每週使用ChatGPT的5億人提供愈來愈強大的工具」。

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自2022年底以來，隨著ChatGPT等AI工具問世，人工智慧市場蓬勃發展。

OpenAI已於去年10月完成一輪66億美元融資，憑藉最新資金注入，OpenAI將加入美國太空探索科技公司（SpaceX）、中國字節跳動（ByteDance）和美國支付服務商Stripe等，躋身最有價值的私人企業行列。（譯者：劉文瑜/核稿：盧映孜）1140401