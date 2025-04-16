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美限縮輝達晶片出口中國 經部：對台廠營收無直接影響

2025/4/16 16:43（4/16 18:08 更新）
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圖為台北市內湖區輝達台灣分公司外觀。（中央社檔案照片）
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（中央社記者劉千綾台北16日電）美國針對出口至中國的輝達H20晶片、超微MI308和同等晶片發布新的許可要求，經濟部表示，台廠並無參與超微及輝達在中國的晶片產品銷售行為，再加上全球AI晶片需求持續成長，美方這次限縮中國取得AI晶片，對台廠營收無直接影響。

美國持續緊縮對中國出口晶片等高科技產品的管制力道，美國商務部發言人昨天晚間表示，已針對出口至中國的輝達（NVIDIA）H20、超微（AMD）MI308和同等晶片，發布新的出口許可要求。

經濟部表示，台灣的半導體業者提供專業晶圓代工服務全球，並不參與美商超微及輝達在中國的晶片產品銷售行為，再加上全球AI晶片的需求持續成長，因此美方這次限縮中國取得AI晶片，對台廠營收無直接影響。

經濟部也補充，台積電在中國廠主要為成熟製程。

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路透社報導，在美國實施出口管制下，晶片大廠輝達必須取得許可證，才能向中國出口H20晶片。輝達今天表示，公司將承擔55億美元的費用。中國是輝達H20晶片的關鍵市場。

隨著美國尋求在人工智慧（AI）競賽中保持領先地位，美國官員致力阻止將最先進的晶片出售給中國，輝達的AI晶片一直是美國出口管制的重點。這些管制措施生效後，輝達開始設計盡可能接近美國限制標準的晶片。（編輯：潘羿菁）1140416

#中國
#超微
#經濟部
#輝達
#美國商務部
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美發布新出口許可要求 超微、輝達H20晶片都列管制
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