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美國關稅風暴來襲 黃彥男：數位經濟產業直接影響少

2025/4/16 16:22
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（中央社記者蘇思云台北16日電）美國總統川普揮舞關稅大刀，外界關注對台灣數位經濟產業影響。數發部長黃彥男今天表示，數位經濟產業直接輸出到美國比例低、直接影響較少，間接影響還需評估，不過，網路無國界，透過網路提供雲端或算力服務，未來也許是台灣可以發展的方向。

數發部今天上午舉行AI算力池記者會，媒體關注美國總統川普祭出對等關稅措施，數發部主管產業是否受到衝擊，加上企業投資可能趨於謹慎，對於軟體投資經費也可能減少，是否有相關評估。

黃彥男表示一定有衝擊，不過，因為主管的數位經濟如資安、軟體產業等直接輸出到美國比例不高，所以相對於硬體製造業數位經濟產業直接影響比較少，間接影響還需要評估。行政院也要求盤點，預計未來1到2週內會有更清楚的細部資料。

數發部政務次長林宜敬說明，軟體產業很少直接出口到美國，但台灣很大比例是輸出圖形處理器（GPU）伺服器，例如美國輝達下單給台積電製作成GPU，再由台灣廠商代工完成伺服器輸出美國，產品若裝在美國資料中心就必須繳稅，成本比較高，但如果伺服器直接放在台灣算力池，不需要多繳稅。

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林宜敬指出，相較之下，因為美國的資料中心必須支付更高成本購買台灣GPU伺服器，關稅措施對台灣的算力公司來說，反而可以提升國際競爭力。

黃彥男進一步說明，數位經濟產業多為利用網路提供服務，網路無國界，這方面未來也許可以成為台灣的優勢，透過網路提供雲端或算力服務，也是可能發展的方向。林宜敬則說，台灣的GPU資料中心可以不只做台灣生意，還可以做全世界生意。（編輯：林淑媛）1140416

黃彥男
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