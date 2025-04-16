川普新關稅 恐致晶片製造設備業年損逾325億

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（中央社多倫多15日綜合外電報導）路透社引述消息人士報導，根據上週在華府與官員和議員討論的產業計算結果，美國總統川普的新關稅可能讓美國半導體設備製造業者每年損失逾10億美元（新台幣325億美元）。

消息人士指出，受川普新關稅影響，美國3大晶片設備製造商應用材料（Applied Materials）、科林研發（Lam Research）和科磊（KLA）的任何1家都可能每年損失3.5億美元左右。昂圖科技（Onto Innovation）等較小型競爭者可能也將面臨數千萬美元額外支出。

這是首次報導有關美國晶片設備產業可能面臨逾10億美元的成本，以及業界高層與美國官員就這些成本進行數天討論。

上述企業製造全球最為搶手的晶片生產設備，這些設備可能需要數以千計特殊零件。

前美國總統拜登實施一連串出口管制，旨在限制對中國實體出口先進半導體製造設備後，晶片設備製造業者營收已減損數十億美元。

川普政府大致暫緩4月宣布的對等關稅，但為了促進美國製造業，現正考慮對晶片業加徵更多關稅，昨天並對其進口產品展開調查。

上週在華府討論的成本估算包括營收損失，主要是因為未能向外國競爭者銷售較不複雜設備，以及尋找和使用替代供應商來供應晶片製造設備複雜零件的成本。此外，這些成本估算也包括關稅合規成本，像是增聘人員來處理遵守規定的複雜情形。

美國議員和政府官員與晶片業和國際半導體產業協會（SEMI）代表討論關稅成本，作為持續對話的一環。

應用材料未回覆置評請求，科林研發和科磊則不願回應。

初步估算顯示，每家公司可能損失3.5億美元，但隨著川普政府的關稅生效，這一數字可能會變動。由於每種晶片製造設備含有多個零組件，加上最終關稅政策還不明確，因此難以快速估算。

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美國出口管制已刺激中國對國內晶片設備產業進行投資。（譯者：徐睿承/核稿：陳昱婷）1140416