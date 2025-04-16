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赴美投資潮？劉鏡清：有廠商計畫從墨西哥轉往美國

2025/4/16 14:33
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（中央社記者潘姿羽台北16日電）美國總統川普高舉關稅大刀，希望達到製造業回流、企業擴大對美投資等目標。立委關切鴻海、廣達、緯創等7大代工廠可能宣布對美投資計畫，經濟部長郭智輝表示，有掌握廠商動向，國發會主委劉鏡清則說，據他了解，有廠商把投資計畫從墨西哥移向美國。

立法院經濟委員會今天邀經濟部、國發會進行報告，國民黨立委王鴻薇指出，鴻海、廣達、緯創、緯穎、英業達、仁寶與和碩7大代工廠規劃4、5月赴美考察，將在川普就職百日，約5月上旬，宣布對美投資計畫，政府是否掌握相關訊息。

郭智輝表示，經濟部對廠商都有聯繫管道，有所掌握。劉鏡清則說，台灣銷美的AI伺服器，67%從墨西哥過去，經了解，有廠商規劃從墨西哥移往美國。

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至於廠商是否宣布新的對美投資計畫，劉鏡清說明，是由廠商決定，政府不會幫他們宣布，目前並非每家都會宣布，有些廠商在美國德州已有工廠，或許會擴大既有工廠。

郭智輝補充，輝達及蘋果都宣布在美國有高額投資，台灣與美國科技互補緊密，這些投資計畫，部份也會由台灣來做。（編輯：潘羿菁）1140416

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