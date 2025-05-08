美明尼蘇達州挺台 中西部5州接力通過友台決議

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（中央社記者廖漢原紐約7日專電）美國明尼蘇達州參眾議院連續4年通過友台決議案，力挺台灣參與國際組織，肯定台美關係及台灣各項外交行動，美國中西部已有多州接力挺台。

5月為美國亞太裔傳統月，繼愛荷華、印第安納、威斯康辛及密西根州再次通過友台決議，明尼蘇達州議會在5日連續4年通過友台決議案。

曾訪台的州參議員米勒（Jeremy Miller）、程序委員會主席墨菲（Erin Murphy）及議員穆罕默德（Zaynab Mohamed）在州參院提案獲通過。

州眾院由議長戴姆斯（Lisa Demuth）、共和黨領袖尼斯卡（Harry Niska）、民主黨領袖朗恩（Jamie Long）及議員羅賓斯（Kristin Robbins）共同簽署，「友台連線」共同主席諾爾（Mohamed Noor）、拉瑞克（Marion Rarick）等超過20人輪番宣讀，獲州議會一致鼓掌無異議通過。

決議文指出，台灣與明州1984年建立姊妹關係，41年來雙邊關係歷久彌新，台灣與明州共享自由、民主、人權、法治和繁榮價值，緊密經貿產業合作關係，肯定台灣農產品採購，並讚賞美國國會近期對台軍援及「台美21世紀貿易倡議」、「避免雙重課稅協定」及「印太經濟框架」（IPEF）的進展。

條文重申支持台灣有意義參與國際組織及貢獻國際社會的願望，支持台灣關係法，呼籲正確以「台灣」稱呼，譴責不當矮化。明州議會理解台灣積極推動「總合外交」、「價值外交」及「同盟外交」，有能力及意願履行國際責任，與世界合作因應人道及醫療援助挑戰。

駐芝加哥辦事處長類延峰出席表決，並在州參院兩黨黨團會議發表演講，對決議案通過表示歡迎，感謝「友台連線」議員對台美關係堅定支持。

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類延峰指出，台美是理念相近的重要經貿夥伴，近期台積電宣布在美增加投資千億美元，幫助美國再工業化與台灣供應鏈走向國際。不論是農業、製造業或高科技供應鏈，台灣與明尼蘇達州合作日益密切，決議案通過顯示美國製造業重鎮中西部各州，對與台灣洽簽雙邊貿易協定均具有高度興趣。

在州眾院歡迎餐會中，類延峰簡介雙方簽署駕照互惠協議、明州設立駐台辦事處、疫情期間捐贈明州10萬個口罩，台灣業者保瑞製藥併購明州藥廠亞普瑟-史密斯（Upsher-Smith）等各層面交流。（編輯：張芷瑄）1140508