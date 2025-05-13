AI主導權之爭 俞大㵢投書華郵：台灣願成夥伴

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（中央社記者鍾佑貞華盛頓13日專電）駐美代表俞大㵢以台積電及環球晶對美投資為例投書華郵，表示台灣已準備好在美國擴大發展AI中發揮關鍵作用。他也提到，台灣提前被納入美國關稅談判，反映雙邊經濟關係價值，盼及時取得建設性成果。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）上午刊出俞大㵢以「台灣能在AI及科技競賽中發揮關鍵作用」為題的投書。他寫道，川普政府1月推出金額高達5000億美元（約新台幣15兆2356億元）的「星際之門」（Stargate）計畫，聚焦強化AI基礎設施，顯示美國已了解到這場競爭的重大意義。

俞大㵢說，確保AI發展能以民主價值、創新精神與安全考量為主，將需要與可信賴盟友建立堅實的夥伴關係，而台灣已準備好發揮重要作用。

他表示，台灣在全球AI革命中的貢獻顯著，以台積電為首的半導體產業，為全球許多AI創新提供動力。為了強化這股動能，台灣正投入30億美元發展AI基礎設施與超級電腦。

台美科技及產業合作方面，俞大㵢舉例，台積電、英業達及環球晶圓宣布在美國投資，支持美國AI產業鏈的發展，且今年台灣代表團再次成為「選擇美國投資高峰會」最大團。

他表示，台灣在經濟上影響力日益提升，但仍是美國前十大貿易夥伴中唯一尚未獲得避免雙重課稅待遇的國家，如果能獲解決，將引入更多對美投資的資金。

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俞大㵢說，台美致力建立透明、以規則為基礎的貿易體系。總統賴清德為因應美國對等關稅，承諾增加進口美國商品，同時解決非關稅壁壘。

他指出，台灣提前被納入美國關稅談判，反映雙邊經濟關係的實力及戰略價值。「我們仍然希望這些討論能及時取得建設性的成果，為深化合作鋪路，在AI及其他尖端領域更是如此」。（編輯：高照芬）1140513