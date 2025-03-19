劉揚偉現身GTC：2年內鴻海伺服器營收超越iPhone

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（中央社記者曾仁凱美國聖荷西18日電）鴻海董事長劉揚偉今天現身2025 GTC大會，他表示，隨著AI應用愈來愈精進，帶動AI伺服器需求，AI將成為鴻海今年最重要的營運動能。

面對中央社記者詢問鴻海的伺服器營收是否有機會超越蘋果iPhone，劉揚偉直言「兩年內一定會」，最快今年就有機會達成。

劉揚偉表示，今年是鴻海的AI元年，隨著輝達（NVIDIA）的GB200開始量產出貨，GB300預計今年下半年推出，今年營收可望強勁成長。

劉揚偉表示，鴻海目前已經是全球最大的AI伺服器供應商，隨著AI市場蓬勃發展，鴻海將是最大受惠者。他觀察，AI需求強勁，鴻海今年營運成長可期，但最大變數是美國總統川普的政策。

過去10多年來，蘋果iPhone一直穩居鴻海最大產品線，隨著智慧型手機市場成長趨緩，不少法人擔心鴻海該如何找到下一個規模堪與iPhone比擬的產品項目。對此，劉揚偉告訴中央社記者，鴻海已找到兩個潛力市場，一個是AI，另一個是EV（電動車）。

鴻海強攻AI市場，今年大陣仗參加輝達GTC大會，成為鑽石級贊助商，集團整體參展人數是去年的2倍，總共有超過70位工程師與高階主管與會。

鴻海今天在GTC大會上，首次對外展示與輝達共同開發的次世代GB300 NVL72伺服器機櫃，鴻海說明，這套先進的超級晶片生態系統，基於輝達Blackwell架構，並結合鴻海集團旗下子公司鴻佰設計製造的液冷技術，透過輝達Omniverse數位孿生技術優化伺服器散熱與數據中心設計，確保高效且穩定的AI運行環境。

另外，鴻海的機器人大軍也出動，鴻海GTC攤位中，展出多款機器人，包括半導體複合型機器人，結合高階視覺辨識與精密運動技術，為半導體行業提供高效安全的智能轉運解決方案。

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鴻海AI護理機器人Nurabot也於此次GTC首度亮相，鴻海說明，此款護理機器人能夠優化醫療工作流程並提升病患照護品質，已獲得台中榮總醫院率先導入應用，預計今年內會部署到國內的合作醫院。

除了硬體，鴻海研究院上週剛推出首款繁體中文AI大型語言模型（LLM）FoxBrain，強調優異的運算成本。劉揚偉今天表示，FoxBrain未來將成為鴻海智慧製造、智慧電動車、智慧城市3大智慧平台升級的重要引擎，推動技術革新與產業轉型。（編輯：張均懋）1140319