美大選倒數82天 跨黨派議員示警外國勢力企圖介選

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（中央社記者鍾佑貞華盛頓14日專電）美國11月5日舉行總統大選，微軟日前示警伊朗駭客進攻總統競選活動的一名「高層」帳號，意圖介選。聯邦參議院情報特別委員會主席華納與副主席盧比歐今天聯名示警，外國敵對勢力明顯試圖影響美國總統選舉。

「距離選舉不到100天，很明顯我們的外國敵手有意破壞我們的民主進程」，民主黨籍的華納（Mark Warner）及共和黨籍的盧比歐（Marco Rubio）於聲明中表示。

兩人寫道，等待情報界及執法單位提供更多相關資訊之際，微軟（Microsoft）的跡象顯示外國網路行為者可能已經滲透總統陣營的基礎設施，「這值得我們嚴正看待」。

華納及盧比歐說，保護美國選舉的完整性免受外國干預需要持續的關注。這包括強化競選網路安全。對於散布來自外國情報單位遭駭或被操縱內容的可能性，媒體應提高警覺，兩黨也需攜手揭露外國影響選舉的行為。

兩位參議員譴責任何外國敵對勢力可能進行的影響行徑，呼籲情報界及執法機關緊急審查相關報告，並在適當情況下通知受影響者及大眾。

華納及盧比歐說，外國敵對勢力也必須注意，干預美國民主進程將產生後果，政府及兩黨必須明確表態。

微軟研究員9日於報告中指出，與伊朗政府有關聯的駭客6月曾試圖駭入美國總統競選活動一名「高層」帳號，這是伊朗團體積極嘗試影響美國大選的一環。

報告補充，另一個伊朗團體則推出「隱蔽」新聞網站，利用人工智慧（AI）從合法新聞網站竊取內容，鎖定位於政治光譜對立兩端的美國選民為目標讀者。

除了伊朗，美國選舉也可見俄羅斯及中國干預的痕跡。美國情報機構去年發布2022年期中選舉報告，內容指出，俄羅斯當時對民主黨進行詆毀，包括誇大拜登家人的腐敗指控，這在很大程度上是因為拜登政府挺烏克蘭。

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此外，根據今年3月發布的「2024年美國情報社群年度威脅評估」報告，中國政府宣傳部門經營的TikTok帳號據稱曾在2022年期中選舉期間將目標鎖定民主、共和兩黨候選人。

國務院副發言人巴特爾（Vedant Patel）今天回應伊朗、俄羅斯或中國等國是否會因為介入美國大選，破壞美國民眾對選舉的信心及加劇政治極化而受到警告或制裁時，表示美國明確對外強調，不應惡意干涉美國選舉。（編輯：唐佩君）1130815