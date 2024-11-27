川金四會？路透：川普團隊尋求與金正恩直接對話

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（中央社華盛頓26日綜合外電報導）路透社引述2名知情人士的話說，美國總統當選人川普的團隊正尋求與北韓領導人金正恩直接對話，盼透過重推外交工作來降低武裝衝突風險。

這兩位知情人士說，川普團隊中有些人認為，川普採直球式接觸、從既有基礎來建立關係，是與金正恩破冰最佳之道。

消息人士說，政策討論過程很流暢，但川普尚未做出最後決定。

川普白宮過渡團隊尚未回應路透社置評的要求。

金正恩會提供川普什麼回報，目前還不清楚。北韓過去4年對美國總統拜登提出的於無先決條件下展開會談一事，一直充耳不聞。而金正恩一來仗著自家軍火庫日漸龐大，二來與俄羅斯關係愈來愈熱絡下，變得更加膽大妄為。

川普於2017至2021年第一個總統任期即間，曾先後於新加坡、河內和兩韓邊界三會金正恩。當時川普還創下首位踏上北韓土地的美國現任總統紀錄。

然而，即使川普以「墜入愛河」來形容兩人的會談，川金會並未促成任何實質成果。美方要求北韓放棄核武，金正恩則要求全面解除制裁，接著發布種種新威脅。

目前還不清楚新的外交作為能帶來什麼成果。消息人士表示，川普初步目標將會是重新建立基礎往來，但尚未制定進一步的政策目標或確切時間表。1位聽取過渡團隊想法的消息來源說，這個問題可能會被中東和烏克蘭這類更迫切的外交政策顧慮而被擠到次要地位。

北韓官媒迄今尚未就川普二度入主白宮公開發表評論。

白宮尚未回應置評要求。（譯者：蔡佳敏/核稿：張曉雯）1131127