川普揚言加徵關稅 傳加拿大總理親赴佛州會面

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（中央社佛州西棕櫚灘29日綜合外電報導）媒體報導，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）已抵達美國佛羅里達州棕櫚灘（Palm Beach），將在美國總統當選人川普的海湖俱樂部（Mar-a-Lago）與川普會面。

路透社報導，杜魯道的公開行程沒有列出預定造訪佛州。杜魯道的辦公室和川普的代表都尚未回覆置評要求。

加拿大「環球郵報」（Globe and Mail）引述兩名不具名消息人士說法報導，杜魯道已抵達佛州，將與川普會面。美國有線電視新聞網（CNN）隨後也引述一個消息來源提到，川普今晚將在海湖俱樂部與杜魯道共進晚餐。

加拿大廣播公司（CBC）報導，加拿大公共安全部長勒布朗（Dominic Leblanc）與杜魯道同行。

川普本月25日揚言對加拿大和墨西哥輸入美國的商品課徵25%的關稅，直到這兩國打擊芬太尼（fentanyl）等毒品及非法越境移民。

墨西哥、加拿大和中國的官員和主要產業組織警告，川普揚言課徵的重稅將傷害所有相關國家的經濟，造成通貨膨脹惡化，且有損就業市場。

加拿大經濟若遭受任何打擊，都會讓杜魯道的處境雪上加霜，他的支持率正逐漸下滑，部分原因是過去數年經濟放緩、生活成本迅速飆升。民意調查結果顯示，在最晚須於2025年10月底舉行的大選中，杜魯道的自由黨（Liberal Party）有可能輸給在野的保守黨（Conservative Party）。

杜魯道本週矢言團結對抗川普的關稅威脅，並召集加拿大10個省的省長舉行會談，討論與美關係。

加拿大是全球第4大石油生產國和第6大天然氣生產國。加拿大每天生產約400萬桶原油，其中絕大多數輸往美國。

兩名知情人士本月26日告訴路透社，川普的關稅計畫並未讓原油免於貿易懲罰措施。（譯者：曾依璇/核稿：盧映孜）1131130