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川普揚言上任就加10%關稅 中國使館：沒人能贏貿易戰

2024/11/26 12:27（11/26 12:43 更新）
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（中央社記者邱國強北京26日電）針對美國總統當選人川普揚言，鑑於中國從未履行遏止芬太尼流入美國的承諾，他上任後就要先對所有中國商品額外加徵10%關稅，中國駐美國大使館發言人劉鵬宇當地時間25日說，中美「沒有一方會贏得貿易戰或關稅戰」。

路透社報導，劉鵬宇是透過聲明作上述表示。他並反指，中國故意允許芬太尼前體物質流入美國的說法「完全違背事實和現實」。

劉鵬宇強調，中方對美國向中國商品課徵關稅的問題認為，中美經貿合作的本質是「互利共贏」。

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他針對芬太尼流入美國的問題指稱，美國總統拜登（Joe Biden）和中國國家主席習近平2023年達成協議後，中國已採取步驟打擊販毒活動，並已向美國通報涉美禁毒執法行動進展。

川普（Donald Trump）台北時間今早在社群媒體發文表示，他曾與中國多次對話，討論大量毒品尤其是芬太尼經墨西哥流入美國的問題。中國的代表承諾將對涉案毒犯處以死刑，但他們從未履行承諾，毒品仍大量流入美國。在這些行為停止前，他將對中國商品額外加徵10%的關稅。

川普還揚言，鑑於成千上萬的人透過墨西哥及加拿大湧入美國，帶來前所未有的犯罪和毒品問題，他上任第1天就將簽署文件，對墨西哥、加拿大進口的所有商品徵收25%關稅，直到他們解決芬太尼、非法移民問題為止。（編輯：廖文綺）1131126

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