北韓走私船與中國船相撞近20人罹難 兩國均保持沉默

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（中央社台北13日電）韓聯社報導，一艘疑似走私煤炭的北韓貨船上個月在黃海一帶與中國船隻相撞後沉沒，造成15至20名北韓船員死亡，然而中國與北韓對此都保持沉默。北韓出口煤炭違反聯合國安理會2371號決議。

韓聯社13日報導，消息人士透露，一艘疑似載有走私煤炭的北韓貨船，於2月底在關閉船舶自動識別系統（AIS）的情況下於黃海一帶航行，與一艘中國船隻相撞後沉沒。中國有關部門雖展開了救援，但只有部分北韓船員獲救，約15至20人遇難。中國船隻受損程度較輕微。

報導指出，北韓出口煤炭違反聯合國安理會第2371號決議對北韓的制裁，事發海域則是走私出口煤炭的北韓貨船經常出沒的地點，當時海上出現濃霧，能見度較差，中國船隻未能及時發現為規避制裁而關閉AIS的北韓貨船。

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此次事故雖造成了重大人員傷亡，但北韓與中國均未公布消息。消息人士指出，若將事故真相公之於眾，不僅對北韓不利，也會使默許違反聯合國決議行為的中方陷入窘境。

聯合國安理會2017年8月通過第2371號決議，全面禁止自北韓進口煤炭。中國大陸商務部與海關總署2017年8月14日公告，為執行聯合國安理會第2371號決議，當月15日起全面禁止從北韓進口煤、鐵、鐵礦砂、鉛、鉛礦、水海產品。（編輯：廖文綺/吳柏緯）1140313