川普稱將聯繫金正恩 南韓外交部：盼北韓重啟對話
2025/1/24 16:46
（中央社記者廖禹揚首爾24日專電）美國總統川普在當地時間23日播出的電視專訪中表示，將再次聯繫北韓領導人金正恩。南韓外交部對此表示，希望和平解決北韓核問題的立場不變，希望北韓能早日重啟對話。
川普（Donald Trump）接受福斯新聞（Fox News）專訪內容23日播出，被問及是否會再次聯繫金正恩時，川普回答：「是的，我會的。他喜歡我。」
對此，南韓外交部表示，南韓政府仍維持以和平方式解決北韓核問題，以及希望與北韓在無條件下對話的一貫立場，希望北韓能回應南韓與美國的提議重啟對話。
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南韓政府也將就北韓及北韓核問題等議題，與美方維持緊密合作。
川普過去曾數次表示自己與金正恩關係很好，但這次是他上任後首次確切表達恢復美國及北韓高層交流的意願。韓聯社報導指出，華府外交專家多數原本預期川普政府會在解決烏克蘭及中東問題後，才開始考慮北韓問題，但川普上任數日內多次提及金正恩，展現出不同於一般的關心。（編輯：田瑞華）1140124
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