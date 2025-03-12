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北韓：南韓戰機朝民宅誤投炸彈 恐引發武裝衝突

2025/3/12 13:35（3/12 13:44 更新）
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韓國及美國軍方6日在韓國京畿道北部抱川市進行聯合訓練時，發生誤投炸彈事故，相關人員在現場拍照採證。（路透社）
韓國及美國軍方6日在韓國京畿道北部抱川市進行聯合訓練時，發生誤投炸彈事故，相關人員在現場拍照採證。（路透社）
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（中央社首爾12日綜合外電報導）北韓國營媒體報導，北韓今天表示，最近南韓發生戰機在訓練時朝平民區誤投炸彈事件，顯示不幸事故有可能在朝鮮半島引發新的武裝衝突。

兩架南韓戰機本月6日在南北韓軍事邊界附近村莊誤投8枚空對地炸彈，造成29名平民受傷；南韓軍方表示，這起事故可能是由飛行員失誤引起。

這個地區靠近邊界附近南韓盟國經常使用的訓練場。

北韓中央通信社（KCNA）提到：「如果炸彈投在更北方並越過我們邊界，我們不需要解釋局勢會怎麼發展。」

北韓中央通信社表示：「這完全不是不合理的想像…為了回應美國與南韓惡意的大型聯合軍事演習，一場意外的火花可能讓朝鮮半島與全球陷入新的武裝衝突。」

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南韓與美國軍方本月10日開始舉行年度「自由護盾」（Freedom Shield）演習，將持續到20日，但在發生誤炸事故後暫停實彈演習。

北韓經常譴責南韓盟友的聯合軍演，稱這是針對北韓的戰爭預演。南韓駁斥這類指控，稱這些演習為防禦性，目的在維持對北韓可能侵略的準備狀態。（譯者：張曉雯/核稿：曾依璇）1140312

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