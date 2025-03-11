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川普矛頭指向南韓 傳華府考慮列入敏感國家

2025/3/11 16:59（3/11 17:13 更新）
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美國總統川普。（路透社）
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（中央社首爾11日綜合外電報導）南韓代理總統崔相穆今天表示，美國總統川普的「美國優先」政策已開始針對南韓。此外，有外交部門消息人士透露，美國能源部正在考慮將南韓列入「敏感國家」名單。

路透社報導，川普（Donald Trump）日前宣布4月2日起對美國所有貿易夥伴實施「對等關稅」。崔相穆指出，在對等關稅生效前，南韓已和美方就關稅措施、加強能源及造船合作展開討論。

崔相穆提到，川普威脅「全力施壓」南韓，並引述川普日前對美國國會發表演說時，點名作為美國關鍵亞洲盟友的南韓課徵高關稅。

崔相穆今天在內閣會議說：「（南韓）政府只會考慮國家利益，以『冷靜且靈活』的方式進行回應，並盡全力尋求韓美雙贏協議。」

韓聯社報導，外交部門消息人士透露，美國能源部（DOE）似乎正在徵詢旗下研究機構的意見，以決定是否自4月15日起將南韓列為敏感國家（Sensitive Country）。也有消息傳出，能源部傳給研究機構的公文已包含將南韓等4國增列為敏感國家的方案。

中國、俄羅斯、敘利亞、北韓已被列入敏感國家名單。根據美國能源部官網，被納入名單的原因包含國家安全、禁止核武擴散、區域動盪、威脅國家經濟安全、支持恐怖主義等。

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韓聯社指出，如果南韓被列為敏感國家，恐妨礙其研究人員在美國國家研究機構與大學參與核能、人工智慧（AI）、量子技術等尖端研究領域。

有分析認為，美國政府此舉是在警告南韓政界近日興起的「自主核武裝論」。南韓外交部僅表示，正在與美國相關部門了解及確認情況。（譯者：洪培英/核稿：楊昭彥）1140311

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