立陶宛情報：俄國3至5年內可能具有限攻擊北約能力

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（中央社記者游堯茹維爾紐斯8日專電）立陶宛情報機構7日發表2025年「國家威脅評估報告」，指出俄羅斯可能在3到5年內發展出足夠的軍事能力，對北約發動有限軍事行動；另中國在俄烏戰爭中持續支援俄羅斯，並從事技術間諜活動以加速軍事現代化。

立陶宛國家安全部門（VSD）和行動服務第二部門（AOTD）發布的年度國安報告分析，俄羅斯雖無法在3到5年內建立起對北大西洋公約組織（NATO）發動大規模戰爭的能力，但可能具備對單一或多個北約國家展開有限軍事行動的實力。

俄羅斯軍力增長的速度，將取決於烏克蘭戰爭的進展，若前線戰況趨緩，俄羅斯將加快組建新部隊，並提升武器與彈藥儲備。

此外，報告評估俄烏戰爭在6個月內透過外交途徑解決的可能性極低。俄羅斯當局認為自身在與支持烏克蘭的西方民主國家對抗中擁有優勢，國際施壓對俄國影響有限，且俄羅斯與中國、伊朗和北韓關係日益緊密，因此極可能持續推進戰爭，直到獲得重大讓步。

報告分析，儘管戰爭迫使俄羅斯投入大量財政資源，俄方短期內仍有能力維持甚至增加軍事支出。2024年俄羅斯軍事預算約為1300億歐元（約新台幣4.6兆元），占國內生產毛額（GDP）6.3%，但實際軍費可能更高，因俄方通常會透過機密預算及其他財政資源追加撥款。

立陶宛情報機構也將中國列為威脅，原因為中國在俄烏戰爭中對俄羅斯的支持，以及其為提升經濟與加速軍事現代化而從事的間諜活動。

報告指出，俄烏戰爭符合中國戰略利益，因其削弱西方、分散注意力並消耗資源。

報告分析，中國向俄羅斯提供的支援包括：關鍵「軍民兩用」設備和技術的軍事合作、經貿合作的增長、向俄羅斯購買石油與天然氣、透過人民幣跨境支付系統（CIPS）支持俄羅斯經濟等。

立陶宛情報單位認為，中國當前對俄羅斯的支持立場，是出於不希望俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）政權在這場戰爭中失敗的考量。

報告另指出，中國正積極尋求獲取西方技術，以提升經濟競爭力並加速軍事現代化。

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根據報告，中國透過合法與非法手段獲取技術資訊，例如資助國際科研合作、建立聯合實驗室、人才招募，以及間諜活動等。

但報告也表示，中國對立陶宛的科學研究成果保持高度興趣，特別是在雷射技術、半導體及生物技術領域。立陶宛情報單位示警，與中國國防工業有聯繫的機構可能會透過簽署合作備忘錄、聯合研究項目、成立實驗室及學術交流等方式，加強對立陶宛技術的滲透。（編輯：唐佩君）1140308