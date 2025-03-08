波蘭應對地緣潛在威脅 總理擬推全民軍事訓練計畫

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者彭維楀華沙7日專電）波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）表示，政府擬為所有成年男性引入軍事訓練計畫，以應對潛在的戰爭威脅，另指這項訓練也將開放給女性，但強調由於生理因素，男性仍是主要對象。

圖斯克強調，這項計畫的目標是確保波蘭有足夠的戰備力量，以應對當前的地緣政治局勢。他進一步透露，政府的最終目標是在未來建立一支50萬人的軍隊，包括現役部隊與預備役軍人。

根據波蘭廣播電視台TVN報導，圖斯克近日在議會發表安全政策演講時表示：「目前正在準備針對所有成年男性的大規模軍事訓練……以確保這些人在戰爭發生時能夠作為訓練有素的預備役軍人。」他補充說，政府預計在今年底前完成訓練模式的制定，確保這支預備役部隊足以應對任何潛在的安全威脅。

他進一步說明，計畫仍在討論階段，具體細節將在「未來幾週內」公布。此外，他強調這並非恢復義務兵役，而是一種自願性質的訓練機制。

圖斯克指出，政府正在考慮多種訓練模式，其中「最受讚賞」的是瑞士模式。在瑞士，所有男性公民需服兵役或參與替代性民事服務，並在服役後持續接受定期軍事培訓。他表示，波蘭可能會採取類似做法，以非強制方式鼓勵男性參與軍事訓練，並提供激勵措施來提升參與率。

他強調：「這必須成為一種習慣，一個自然的傳統，每位健康的波蘭人都應該願意參與，以確保國家安全。」

圖斯克補充說，這項訓練計畫將開放給女性，但強調由於生理因素，男性仍是主要對象：「我不想忽視女性在此的角色，但戰爭通常更涉及男性。」

圖斯克在演講中承認，當前波蘭的安全環境較幾個月前更加嚴峻，特別是烏克蘭的戰爭形勢變得更加不確定。他強調，美國在任何可能的停戰協議中，不太可能向烏克蘭提供「硬性安全保證」，這使得鄰國波蘭的安全風險增加。

2022年，前法律與正義黨（PiS）政府制定了將武裝部隊從15萬人擴編至30萬人的計畫，而圖斯克政府現在將這一數字進一步擴大，擬建立一支包含現役與預備役在內的50萬人部隊，以確保國家安全。

透過 Google News 追蹤中央社

他表示：「我們正努力確保波蘭擁有一支強大的軍隊，這不僅是現役軍人，還包括經過訓練的預備役部隊，以應對任何可能的衝突。」

這項措施，預示著波蘭將進一步強化其防禦能力，並在歐洲安全局勢持續動盪的背景下，確保自身的軍事準備處於最佳狀態。（編輯：唐佩君）1140308