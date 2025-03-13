英俄再度相互驅逐外交官 英外交部召見俄大使

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（中央社記者陳韻聿倫敦12日專電）俄羅斯10日以秘密從事情報工作為由，驅逐英國一名駐俄大使館官員及另一名英國駐俄官員的配偶。英國外交部今天召見俄羅斯駐英大使，告知英方不會容忍俄方脅迫英國駐俄人員及其家屬，並決定撤銷一名俄羅斯使館外交人員及一名外交眷屬的駐英資格。

俄羅斯聯邦安全局（FSB）10日聲稱，英國相關駐俄人員及眷屬以大使館為掩護，在俄羅斯秘密從事情報和顛覆破壞工作，對俄羅斯的國家安全構成威脅。

此外，相關英籍人士憑虛偽不實的個人資料入境，違反俄羅斯法律。俄羅斯外交部因此決定撤銷相關人士駐俄資格，並對這兩名人士限期兩週內離境。

英國外交部一名發言人今天表示，過去12個月期間，俄羅斯對英國駐俄外交人員的騷擾日益具侵略性，對英方人員的業務活動持續發動惡意、毫無根據的指控，最近的外交官與外交眷屬驅逐事件不過是俄方再次刻意升高局勢。

這名發言人指出，俄方對這兩位英國外交官與外交眷屬的指控是「徹底虛構不實」，目的是為了合理化俄方對英國外交官日益升高的騷擾，而俄羅斯政府顯然正積極尋求「迫使英國駐莫斯科大使館關閉」，無視此舉可能引發局勢升高、造成危險影響。

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發言人提到，英方一向立場明確：一旦俄方升高局勢，英方即採取相應行動；「俄羅斯沉淪至此，僅強力手段足以治之」。

去年至今俄英已相互驅逐官員、撤銷對方外交官駐地資格數次。俄羅斯更自去年7月起，以反制英國政府的「敵意活動」為由，大幅限制英國駐莫斯科大使館和駐葉卡捷琳堡（Yekaterinburg）總領事館人員在俄羅斯境內的活動範圍。（編輯：陳承功）1140313