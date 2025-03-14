中俄伊北京會晤 發布聯合聲明強調終止非法單邊制裁

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（中央社台北14日電）中國官媒央視新聞報導，中俄伊北京會晤在今天舉行，三方會後發布了「聯合聲明」，強調終止所有非法單邊制裁的必要性，並且同意繼續保持溝通與合作。

中國在今天於北京舉行伊朗擁核問題中俄伊會晤，中方由外交部副部長馬朝旭主持會議，俄羅斯外交部副部長雷雅布可夫、伊朗副外長加里巴巴迪（Kazem Gharibabadi）出席會晤。

日前，美國總統川普表示，他已致函敦促伊朗參與新核協議的談判。不過，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）回應，德黑蘭不會被脅迫參加談判；伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）則表示，伊朗在受到威脅時不會與美國談判，他告訴川普，「看你要怎樣就怎樣吧，隨便你」。

根據中國官媒央視新聞報導，馬朝旭在會晤結束後的記者會上表示，三方強調終止所有非法單邊制裁的必要性。有關方應致力於消除造成當前局勢的根源，摒棄制裁施壓、武力威脅。「我們強調聯合國安理會第2231號決議及其時間框架的重要性，呼籲有關各方避免採取升級局勢的行動，共同為外交努力創造有利氛圍和條件」。

中俄伊三方並且發布了「聯合聲明」，中俄伊重點就核及解除制裁問題深入交換意見。三國強調終止所有非法單邊制裁的必要性。

聲明指出，三方重申基於相互尊重的政治外交接觸和對話是唯一有效、可行的選項。三方強調有關方應致力於消除造成當前局勢的根源，摒棄制裁施壓、武力威脅。

聲明表示，三方強調聯合國安理會第2231號決議及其時間框架的重要性，呼籲有關方避免採取升級局勢的行動，共同為外交努力創造有利氛圍和條件。

聲明又稱，三方重申維護「不擴散核武器條約」作為國際核不擴散體系基石的重要性。中俄歡迎伊朗重申其核計劃的和平性質，不尋求發展核武器，並歡迎伊朗承諾全面履行「不擴散核武器條約」和全面保障監督協定義務，支持伊朗與國際原子能機構繼續合作的政策，強調要充分尊重伊朗作為條約締約國享有的和平利用核能權利。三方強調所有國家均需避免採取妨礙國際原子能機構專業、客觀、公正履職的行為。

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聲明又指，伊朗、俄羅斯對中方發揮的建設性作用和主辦此次北京會晤表示讚賞。三方同意繼續保持溝通與合作。

此外，三方還就共同關心的地區和國際問題交換了意見，同意在金磚國家、上海合作組織等國際組織和多邊機制中保持和加強協作。（編輯：呂佳蓉/廖文綺）1140314