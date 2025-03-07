川普自曝致函伊朗領導人 盼就核協議進行談判

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（中央社華盛頓7日綜合外電報導）美國總統川普在今天播出的電視訪問中說，他想要與伊朗談判核協議，並已於昨天致函對方領導階層，說他希望伊朗同意進行談判。

路透社報導，伊朗是美國長期盟友以色列的死對頭。川普（Donald Trump）接受福斯財經新聞網（Fox Business Network）訪問時表示：「我說希望你們會來談判，因為這對伊朗來說，會有利得多。」

川普還稱：「我認為他們想要收到這一封信。否則我們必須有所行動，因為你不能放任另一個核武（國家）。」

由於正值伊朗週末，伊朗外交部尚未回覆路透社的置評請求。

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川普所說的這封信很可能是寫給伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）。白宮也尚未就這點回覆置評請求。

川普受訪時並指出：「有2種方式來處理伊朗：軍事方式或達成協議。我偏好達成協議，因為我不尋求傷害伊朗。他們是很好的人。」（譯者：王嘉語/核稿：張正芊）1140307