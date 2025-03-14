談伊朗核問題 王毅：美國應當展現政治誠意

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（中央社台北14日電）中共中央政治局委員、外交部長王毅今天在北京談中方關於伊朗核問題的5點主張，強調要透過外交手段和平解決爭端，反對訴諸武力和非法制裁，並指美國應當展現政治誠意，早日回歸復談。

據中國外交部網站消息，王毅會見到北京參加伊朗擁核問題中俄伊會晤的俄羅斯外交部副部長雷雅布可夫（Sergei Ryabkov）、伊朗副外長加里巴巴迪（Kazem Gharibabadi）後，做出上述表示。

王毅就新形勢下妥善解決伊朗核問題提出中方5點主張。一是堅持透過政治外交手段和平解決爭端，反對訴諸武力和非法制裁。二是堅持權責平衡，統籌核不擴散與和平利用核能目標。伊朗應繼續恪守不發展核武器的承諾，各方應充分尊重伊朗作為「不擴散核武器條約」締約國享有的和平利用核能權利。

三是堅持以伊朗核問題全面協議框架為基礎達成新共識。中方希望各方相向而行，儘早恢復對話談判。美國應當展現政治誠意，早日回歸復談。四是堅持對話促合作，反對強推聯合國安理會介入。

五是堅持分步對等原則，協商一致尋求共識。王毅指出，歷史經驗表明，所謂從實力地位出發不會找到破解難題的鑰匙，只有秉持相互尊重的精神，才可能找到兼顧各方合理關切的最大公約數，達成符合國際社會期待的解決方案。

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美國總統川普日前表示已致函敦促伊朗參與新核協議的談判。

不過，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）回應，德黑蘭不會被脅迫參加談判；伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）表示，伊朗受到威脅時不會與美國談判。（編輯：呂佳蓉/周慧盈）1140314