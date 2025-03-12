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伊朗總統嗆川普：我不談判 看你要怎樣就怎樣

2025/3/12 15:59
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（中央社德黑蘭12日綜合外電報導）伊朗官方媒體報導，總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）表示，伊朗在受到威脅時不會與美國談判，他告訴美國總統川普，「看你要怎樣就怎樣吧，隨便你」。

路透社報導，官方媒體引述裴澤斯基安報導：「他們（美國）發號施令、做出威脅，讓我們無法接受。我連談都不會跟你談，看你要怎樣就怎樣吧，隨便你。」

川普7日表示，他已致函敦促伊朗參與新核協議的談判，隔天伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）表示，德黑蘭不會被脅迫參加談判。

在表達對與德黑蘭達成協議的開放態度的同時，川普恢復他在第一個任期內施加的「最大壓力」行動，要讓伊朗孤立於全球經濟之外，讓伊朗的石油出口降至零。

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川普上週接受福斯財經新聞網（Fox Business）訪問時表示，「處理伊朗的方式有兩種：透過軍事，或是透過達成協議」來阻止德黑蘭取得核武。

伊朗長期以來否認想發展核武，但國際原子能總署（IAEA）警告，伊朗正在「大幅」加速鈾濃縮，使其純度達到60%，接近大約90%，也就是可以製造武器的純度。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）1140312

#川普
#伊朗
#德黑蘭
#裴澤斯基安
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