國防部：F-16V廠近期辦交機典禮 副部長將赴美觀禮
2025/3/26 14:08（3/26 14:29 更新）
（中央社記者楊堯茹台北25日電）自由時報報導，對美採購的F-16V戰機，首架將於28日在美國交機。國防部今天對此表示，美國洛克希德．馬丁原廠本週舉行出廠典禮，國防部副部長將於近期率空軍代表赴美出席交機典禮。
國防部上午舉行例行記者會，由國防部發言人孫立方少將主持。
對此，戰規司建軍規劃處處長翁予恒少將指出，近期美方將舉辦F-16V交機典禮，國防部指派副部長率空軍代表赴美觀禮，國防部將持續強化專案管理能力與機制 。
空軍司令部計畫處處長江元琦少將則表示，首架機完成機體組裝，洛克希德．馬丁原廠計畫於本週在南卡戰機生產線，以靜態陳展方式舉行出廠典禮，有關於戰機產製方面，計畫在115年前完成交付。
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媒體另詢問，賴總統日前宣布國軍加薪，國防部相關預算籌獲方式。
資源司財物資源處處長高志雄少將回應，國防部目前是由114年度的人維費來做支應，後續若有不足部分，不管是以追加預算或是爭取預備金等方式，都是考量範圍。（編輯：翟思嘉）1140326
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