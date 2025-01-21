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首頁 / 政治

接裝F-16強化東南空防 空軍7聯隊將派員赴美受訓

2025/1/21 18:58
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（中央社記者吳書緯台東21日電）總統賴清德今天赴台東勗勉國軍部隊，空軍向賴總統報告指出，將接裝新型F-16V戰機的空軍第7聯隊目前已編成2個作戰隊，第3個作戰隊將在2026年初編成，同時在2026年第一季派出種子教官赴美受訓。

賴總統今天先後前往陸軍台東地區指揮部、海軍富岡雷達站及空軍第7聯隊視導，並在空軍第7聯隊與官兵代表進行餐會並致詞。

賴總統致詞表示，為了接裝新型F-16V戰機，空軍第7聯隊於2023年底改編為第7戰術戰鬥機聯隊，而第44和第45作戰隊陸續成立，明年也會再成立第46作戰隊，第7聯隊將成為戍守東南空域的堅實戰力。

空軍第44作戰隊隊長白克偉上校向賴總統簡報時指出，7聯隊於2023年12月1日由飛行訓練聯隊正式編成為戰術戰鬥機聯隊，而近年中共不論藉著遠海長航、戰備警巡以及聯合利劍等演訓，襲擾台灣周邊海空域，並且逐步將兵力投射至西太平洋，且逐漸形成常態，主要目的是模擬對台灣進行區域封鎖，以及拒止外軍等演練。

為了確保台灣東南空防安全，白克偉指出，從2024年10月11日起，第44作戰隊受令開始擔負志航基地的戰備任務，隨後在10月14日面臨中共「聯合利劍-2024B」軍演，當天聯隊無論是在警戒兵力的緊急起飛對應，或是協助外場轉降兵力整補等都能圓滿達成任務，證明整體空、地勤人員平日訓練扎實。

白克偉提到，第44作戰隊平日的任務除了擔負基地的警戒任務，也會藉各項訓練，強化人員的飛行技能，培植資格獲得，熟悉整體機隊的運作以及作戰思維轉型，進而提升整體作戰的能力，今年初第45作戰隊也正式編成，現在與第44作戰隊同步運作，未來第7聯隊的最後一支作戰隊，也就是第46作戰隊，預計在2026年初正式編成，屆時聯隊將會有3個作戰隊運作。

針對未來新型F-16V戰機的型號，白克偉是以「F-16C/D Block 70」向賴總統介紹，在未來接裝F-16C/D block70型機之前，聯隊先行遴選飛行能力以及外語能力較為優異的人員擔任種子教官，預計在2026年第一季赴美進行訓練，期程約4至6個月，等到赴美教官完訓返國後，開始執行全體飛行人員的機種差異性訓練，以及後續的成軍準備。

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白克偉表示，未來正式成軍之後，整體空防的戰力勢必會大幅提升，達到確保台灣東南空域空防安全的宗旨。

由於第7聯隊目前尚未接裝新型F-16V戰機，空軍人士指出，目前是由操作F-16V Block 20戰機的空軍第4、第5聯隊提供F-16V戰機由第7聯隊運用。（編輯：林興盟）1140121

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白克偉
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賴清德
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