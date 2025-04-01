共軍在台周邊演訓 卓榮泰：國防單位保持高度注意

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（中央社記者王揚宇台北1日電）針對共軍1日起在台周邊演訓，稱艦機多向抵近台島遏制台獨勢力，行政院長卓榮泰今天受訪說，國防單位會保持高度注意，在國際經貿情勢變化中，各政府都應持續關懷其國家內部的社會安定與人民生活，一昧對外展現武力，非當今進步社會國家所應該看到的。

新華社報導，中共共軍東部戰區發言人施毅表示，今天開始東部戰區組織陸海空軍與火箭軍等兵力，在台灣周邊展開聯合演訓。

立法院會今天進行施政總質詢，卓榮泰會前接受媒體聯訪，針對上述議題作相關說明。

卓榮泰說，中共各項演習持續在台灣周邊發生，這不是第一次，因此仍然會跟過去一樣，國防單位會保持高度注意，不要讓任何的演習影響台灣社會內部甚至周遭往來漁船等通行。

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卓榮泰指出，在國際經貿情勢變化當中，各政府都應該持續關懷國家內部的社會安定與人民生活，一昧對外展現武力，絕非當今進步社會國家所應該看到的。

卓榮泰接著表示，倘若中共能有所理解，當然會有助於區域的穩定，台灣會朝這個方向努力，一方面讓國內穩定，另一方面讓國際持續注意到印太地區及台海和平或穩定。（編輯：張均懋）1140401