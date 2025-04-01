中國男偷渡金門、海警侵擾馬祖海域 海巡：不排除軍演一環

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（中央社記者吳玟嶸金門1日電）海巡署金馬澎分署今天清晨查獲1名中國籍男性企圖偷渡入境，隨後4艘中國海警船進入馬祖西引及烏坵水域，金馬澎分署表示，偷渡案件與海警船隨後壓境，不排除與軍演具關聯性。

中國官媒新華社報導，中共共軍東部戰區發言人施毅表示，今天開始東部戰區組織陸海空軍與火箭軍等兵力，在台灣周邊展開聯合演訓。

海洋委員會海巡署金馬澎分署今天發布新聞稿指出，金馬澎分署第9岸巡隊第1機動巡邏站人員執行清晨巡邏時，於上午6時49分在金門寒舍花前海域發現1艘可疑橡皮艇，並於岸際當場查獲1名中國籍男性企圖偷渡入境，已將相關人船押返調查，全案將報請金門地檢署指揮偵辦。

金馬澎分署表示，隨後雷達即時監控發現馬祖西引及烏坵限制水域又分別各有2艘中國海警船越線襲擾，金馬澎分署成立應變中心，並調派多艘巡防艇前往對應監控。

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金馬澎分署指出，中國進行灰色地帶襲擾不但已是常態，也不斷以各種手段進行測試，此次小型目標偷渡案件恰巧在中國發布軍演前隨即遭查獲，海警船隨後緊接壓境，本次不排除與軍演具有關聯性，甚至可能為軍演一環。

金馬澎分署表示，中國採取複合式發動灰色襲擾或軍演態勢明顯，金馬澎分署將持續提高警覺及強化勤務部署，並與友軍單位保持橫向密切聯繫，積極打擊偷渡及維護國境海域安全。（編輯：黃名璽）1140401