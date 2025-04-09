加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
川普與美防長承諾 國防預算將首次達1兆美元
首頁 / 國際
印太角力
新聞專題
印太角力2/178
首頁 / 國際

主張台灣軍費不足 柯伯吉出任美國防部次長主導政策

2025/4/9 07:39（4/9 08:13 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
美國參議院8日通過柯伯吉出任國防部次長人事案。台灣軍費是柯伯吉的關注焦點之一，他曾表示台灣軍費遠遠不足，且台灣立法院刪減軍費讓他「深感不安」。圖攝於3月4日。中央社記者鍾佑貞華盛頓攝 114年4月9日
美國參議院8日通過柯伯吉出任國防部次長人事案。台灣軍費是柯伯吉的關注焦點之一，他曾表示台灣軍費遠遠不足，且台灣立法院刪減軍費讓他「深感不安」。圖攝於3月4日。中央社記者鍾佑貞華盛頓攝 114年4月9日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾佑貞華盛頓8日專電）美國參議院今天通過柯伯吉（Elbridge Colby）出任國防部次長人事案。台灣軍費是柯伯吉關注焦點，他3月表示台灣軍費遠遠不足，且台灣立法院刪減軍費讓他「深感不安」。此外，他曾主張美軍應將戰略重心從中國以外的區域淡出。

名校出身的柯伯吉在「川普1.0」擔任國防部負責戰略和軍事發展的副助理部長，如今將出任主導政策的次長。他3月在參議院軍事委員會聽證會表示，台灣國防支出的實質國內生產毛額（GDP）占比仍遠低於3%。

他說，「我同意川普（Donald Trump）總統的觀點，台灣的國防預算應該接近GDP的10%，或至少在這個範圍內」。

他提到，自己上任後的目標之一，也包括避免台灣引發與北京不必要的衝突。美國的核心利益在於阻止中國取得區域霸權，這點至關重要。

當議員問到對台灣國會刪減軍費的看法時，柯伯吉說，這讓他深感不安，在他對台灣相關的政策溝通與建議中，他一直在努力以各種可能的方式促使台灣向南韓學習，也就是擁有一支更具戰力的軍隊。

他表示，要求美國人，尤其是美軍承擔風險，而盟友卻不願盡責任，這對美國不公平，也不是可行的戰略。

柯伯吉也曾投書媒體表示，台灣在大幅強化國防方面極度缺乏緊迫感。

他在文中寫道，鑑於兩岸軍力差距懸殊，台灣的國防支出至少應達GDP的5%。「事實上，如果台灣的安全與自主權危在旦夕，何不花費10%？」

美國五角大廈「2022年國防戰略」要求軍隊具備同時打贏兩場戰爭的能力。但2024年國家國防戰略委員會呼籲「建構多戰區部隊」。這種做法主張，美軍及其盟友必須能夠「保衛本土並同時因應印太、歐洲及中東的威脅」。

但柯伯吉認為，美軍其實只能打一場戰爭，因此國防部應準備好將戰略重心從中國以外的區域，特別是中東及歐洲逐步淡出，以使美國的戰略目標與資源相匹配。

他3月在聽證會上表示：「我們的軍隊沒有足夠的能力對抗4個對手。」

柯伯吉指出，威脅如此迫切且多線戰爭的可能性非常高，美國必須制定務實的計畫。「我感到自己有特殊責任，如果獲得任命，就必須制定真正能因應這種局面的戰略。」

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

參議院中午以54比45的票數通過他的任命案，國會老將麥康奈（Mitch McConnell）是唯一投下反對票的共和黨議員。

麥康奈於投票後透過聲明表示，放棄烏克蘭和歐洲、淡化中東的重要性，將重心置於印太區域，在地緣政治方面並不是聰明的一步棋。（編輯：田瑞華）1140409

#川普
#五角大廈
#南韓
#柯伯吉
#國會
#麥康奈
#歐洲
#共和黨
#美軍
#美國
#參議院
#國防部
延伸閱讀
川普與美防長承諾 國防預算將首次達1兆美元日本新版外交藍皮書 多次強調台海和平穩定重要性美國與俄羅斯預計4/10會談 商議兩國大使館恢復運作
柯伯吉
韓媒：因應潛在台海衝突 駐韓美軍擬改對抗北京華爾街日報：台灣對獲川普支持日益樂觀 但謹慎以待
川普
美關稅戰操盤手盧特尼克 川普內閣關鍵角色關稅開賽第一局 美股連續4日大幅震盪
印太角力
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
中國網友援引對台主張盼併吞澳洲 學者：極端思維堪憂
23
更多編輯台推薦新聞：