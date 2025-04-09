英國航艦打擊群22日啟程赴印太 12國參與部署

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（中央社記者陳韻聿倫敦8日專電）由英國最先進伊麗莎白女王級（Queen Elizabeth class）航空母艦「威爾斯親王號」領軍的航艦打擊群，22日將自英格蘭南部朴茨茅斯軍港啟程，展開在印太區域的行動部署，期間將有多達12個國家參與。

這是繼2021年派遣同級航艦「伊麗莎白女王號」（HMS Queen Elizabeth）前往印太區域後，英國在印太區域再次執行類似的航艦打擊群部署。英國國防部表示，此次部署將強化英國對印太區域的安全防衛承諾。

國防部指出，此次部署將陸續動員近4000名人員，包括海、空、陸軍分別約為2500人、592人、900人，目前已進入最後準備階段。

航艦「威爾斯親王號」（HMS Prince of Wales）訂22日自朴茨茅斯（Portsmouth）出發，先前往英格蘭西南部的康瓦爾郡（Cornwall），在近海與隸屬打擊群編隊的軍機、艦會合後，轉往地中海在該水域展開演訓，隨後經紅海、印度洋，前往太平洋。

「威爾斯親王號」將搭載英國空軍24架匿蹤戰機F-35B「閃電」（Lightning）。在船艦方面，打擊群編隊預計包含巡防艦、驅逐艦、潛艦、補給艦等，國防部尚未公布細節。

根據英國國防部資料，此次部署任務代號「高桅」（Operation Highmast），為期約8個月，打擊群編隊軍機、艦沿途將與不同國家聯合操演並進行靠港訪問，包括美國、印度、日本、新加坡、馬來西亞。

航艦打擊群另將結合軍事與經貿外交，在靠港訪問的國家舉行產業和貿易推廣活動。英國官方統計，英國與印太區域經濟體的貨品與服務貿易額占英國對外貿易總額約17%，達2860億英鎊（約新台幣12兆元）。

國防大臣希利（John Healey）表示，英國是極少數有能力領導如此大規模軍事部署的國家之一；英國海軍再次展現令人敬畏的實力，既保衛英國價值觀，也是向任何對手傳達強而有力的嚇阻訊息。

國防部主責武裝部隊事務的政務次官波拉德（Luke Pollard）則說，透過此次航艦打擊群部署，英國與盟友將一同堅定反對挑戰國際秩序者，並提醒各方，歐洲－大西洋與印度－太平洋區域的安全從根本而言是密不可分。

波拉德指出，部署行動不僅關乎「硬實力」（hard power），也涉及影響力建構，以及為英國的安全防衛及其他經濟和產業領域開拓貿易新機會。

參與此次英國航艦打擊群印太行動部署的12個國家絕大多數將在不同時間點加入，提供軍艦、人員等。不過，挪威有一艘戰艦將從頭到尾參與部署，將是打擊群編隊固定班底。

英國國防部今天未公布參與部署的所有12個國家，但除了挪威，另外還提到加拿大、西班牙。

由「威爾斯親王號」領軍的航艦打擊群將參與數個大規模多國演訓，包括在地中海的北大西洋公約組織（NATO）「海神之擊」（Neptune Strike）軍演，以及由澳洲主辦、約20個國家參與的「護身軍刀」（Talisman Sabre）軍演。

值得一提的是，2021年「伊麗莎白女王號」打擊群在前往印太區域途中，在地中海與義大利、法國等北約國家演訓時，隸屬打擊群編隊的一艘英國海軍驅逐艦和一艘荷蘭海軍巡防艦曾暫時「脫隊」，前往黑海執行自由航行行動（FONOP）。

英國驅逐艦由烏克蘭往喬治亞方向航行時，途經烏克蘭克里米亞（Crimea）半島鄰近水域，引發在2014年非法兼併該島、宣稱對該島擁有主權的俄羅斯不滿，俄方一度開火示警。英國則主張當時是在烏克蘭領海內合法執行「無害通過」（innocent passage）。

同年9月，「伊麗莎白女王號」打擊群編隊巡防艦「里契蒙號」（HMS Richmond）曾在由東海前往越南途中，通過台灣海峽、主張自由航行權，引發北京不滿。

北京近年一再藐視兩岸之間曾有的「海峽中線」默契，持續藉由軍事演習和灰色地帶衝突活動企圖將台海「內水化」。另一方面，俄羅斯2022年2月全面侵略烏克蘭，至今戰火未歇，作為侵略方的俄羅斯屢為「停火」設下重重限制。

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在國際安全情勢如今較2021年更顯惡化的情況下，英國航艦打擊群此次在各衝突或爭議水域的活動，格外值得關注。

波拉德3月下旬曾在英國國會應詢表示，英國航艦打擊群今年將再次部署印太區域，這除了是「投射」英國對印太區域的責任，也是為明確表達英國政府立場，即台海任何難題（difficulties）應透過外交手段解決，不訴諸武力或脅迫。（編輯：陳慧萍）1140409