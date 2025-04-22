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英國航艦打擊群啟程 前進印太促安全穩定

2025/4/22 07:36（4/22 08:33 更新）
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英國航空母艦打擊群22日展開長達7.5個月的印太區域部署，期間航艦打擊群及其搭載的英國第5代匿蹤戰機F-35B擬達成完全作戰能力。（英國國防部提供）中央社記者陳韻聿倫敦傳真 114年4月22日
英國航空母艦打擊群22日展開長達7.5個月的印太區域部署，期間航艦打擊群及其搭載的英國第5代匿蹤戰機F-35B擬達成完全作戰能力。（英國國防部提供）中央社記者陳韻聿倫敦傳真 114年4月22日
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（中央社記者陳韻聿倫敦22日專電）繼2021年後，英國航空母艦打擊群今天再度展開對印太區域的行動部署。領軍打擊群的航艦「威爾斯親王號」（HMS Prince of Wales）訂倫敦時間中午12時45分自英格蘭南部朴茨茅斯軍港啟程。

同樣自朴茨茅斯（Portsmouth）出發的，還有打擊群編隊英國海軍防空驅逐艦「無畏號」（HMS Dauntless），訂下午3時出發。

圖為航艦「威爾斯親王號」，搭載第5代匿蹤戰機F-35B。（英國國防部提供）中央社記者陳韻聿倫敦傳真 114年4月22日
圖為航艦「威爾斯親王號」，搭載第5代匿蹤戰機F-35B。（英國國防部提供）中央社記者陳韻聿倫敦傳真 114年4月22日

另一方面，在英格蘭西南部普利茅斯（Plymouth）軍港，打擊群編隊英國海軍反潛巡防艦「里契蒙號」（HMS Richmond）和加拿大海軍巡防艦「魁北克市號」（HMCS Ville de Québec），分別訂於倫敦時間上午11時和中午啟程。

以上4艦將在英吉利海峽與今天從挪威啟程的挪威海軍2艘船艦，以及從英格蘭南部波特蘭島港（Portland）出發的英國輔助艦隊油料補給艦「湧潮號」（RFA Tidespring）會合，總計7艘船艦組成打擊群艦隊最初編制。

英國為此次印太區域部署出動24架第5代匿蹤戰機F-35B，以及近20架配備先進雷達系統與飛彈的軍用直升機，並首度運用無人機執行艦隊運補任務，整體空中作戰能力刷新英國航艦打擊群歷來部署紀錄。

英國海軍表示，打擊群首場操演將在法國周邊水域舉行，將測試打擊群的空防能力。打擊群接著將在地中海參與北大西洋公約組織（NATO）演訓，隨後經紅海、印度洋，進入太平洋。在長達約7.5個月的部署任務期間，打擊群將與多達40個盟友夥伴操演。

英國海軍表示，藉由此次部署，英國將與盟友夥伴共同嚇阻企圖削弱全球安全的國際行為者。

除了安全情勢，印太區域對英國貿易也至關重要。英國海軍指出，英國一年與印太區域的進出口貿易額高達2860億英鎊（約3826億美元），約占英國對外貿易總額20%。打擊群編隊船艦對日本、新加坡、印度及其他國家進行靠港訪問期間，英國方面將舉辦貿易和產業推廣活動，為英國企業拓展機會。

英國國防大臣希利（John Healey）表示，此次代號「高桅」（Operation Highmast）的打擊群部署任務有助促進英國的國家安全穩定，也顯示英國對確保國家安全穩定的堅定決心。

希利指出，英國是極少數有能力領導如此大規模軍事部署的國家之一；海軍再度展現英國防衛實力的強大與現代化，傳達英國已準備好迎戰當前與未來的各項威脅。

高齡77歲的英王查爾斯三世（中）4月3日曾搭機，低調赴航空母艦「威爾斯親王號」，在航艦指揮官布萊克特上校（William Blackett，左）陪同下，進行視導，是近40年來首次有英國在位君主登上在海上活動的英國海軍戰艦，顯見英方對此次航艦打擊群印太部署的重視。（英國國防部提供）中央社記者陳韻聿倫敦傳真 114年4月22日
高齡77歲的英王查爾斯三世（中）4月3日曾搭機，低調赴航空母艦「威爾斯親王號」，在航艦指揮官布萊克特上校（William Blackett，左）陪同下，進行視導，是近40年來首次有英國在位君主登上在海上活動的英國海軍戰艦，顯見英方對此次航艦打擊群印太部署的重視。（英國國防部提供）中央社記者陳韻聿倫敦傳真 114年4月22日

值得一提的是，高齡77歲的英國國王查爾斯三世（King Charles Ⅲ）4月3日曾搭機，低調赴當時在英吉利海峽活動的「威爾斯親王號」視導，是近40年來首次有英國在位君主登上在海上活動的英國海軍戰艦，顯見英方對此次印太區域部署的重視。（編輯：洪啓原）1140422

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