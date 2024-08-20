歐洲外貿4成經過台海 強化與台灣關係防北京侵略

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（中央社記者曾婷瑄巴黎19日專電）法國智庫學者陸克今天在迴聲報上指出，歐洲外貿40%須經台灣海峽，若爆發戰爭，對歐洲的衝擊將不堪設想。因此，歐洲決策者已開始推演緊急情況，並低調地加強與台灣合作。

亞洲社會政策研究所（ASPI）中國分析中心（CCA）外交政策資深研究員陸克（Philippe Le Corre）19日在主流媒體迴聲報（Les Echos）的投書中分析，歐盟已意識到台灣的經濟與戰略重要性，面對中國對台海的威脅，台灣議題已成為歐盟（EU）外國政治的優先議程。

陸克表示，過去幾年間，歐洲領袖意識到台灣海峽的地緣政治風險，台灣與中國若爆發戰爭，將對全球經濟與歐洲外貿帶來嚴峻衝擊，尤其歐洲國際貿易有40%經過台灣海峽，而這種意識也逐漸轉為真實的擔憂。

如全球其他國家，歐洲擔心台灣新任元首賴清德勝選後的緊張關係，以及中國軍隊在台海日漸頻繁的演習會為全球帶來衝擊。

文章分析，台灣是歐盟的第14大貿易夥伴，2022年雙邊貨物貿易量高達776億歐元；歐盟也是台灣的最大外國投資者。

台海開戰的後果不堪設想，彭博（Bloomberg）估計，台海若爆發戰爭，全世界將付出約10兆美元（約新台幣311兆元）代價，相當於全球經濟成長率（GDP）的10%。此外，台灣還有高階半導體全球第一製造商。

陸克認為，中國自2022年起增加對台軍演的決定使得歐盟與法、德、荷、英等主要歐洲國家重新評估台海安全的重要性，因台海戰爭恐怕導致全球製造鏈斷裂、亞洲安全架構重塑，並為戰略與經濟帶來嚴重後果。

他強調，不僅歐盟40%對外貿易以及每年超過10萬艘貨船都必須行經台灣海峽，還有逾3萬名歐洲人正住在台灣。

儘管大多數歐洲政府都在台灣設有官方機構，但歐盟和歐洲政府仍無法與台灣建立正式外交關係，因歐洲與北京的外交關係和一個中國政策限制了歐台間的正式外交。

但有鑒於俄烏戰爭與中東衝突，及北京在賴清德總統上任後越來越具侵略性等原因，歐洲對台海的擔憂再度加深。

無論是在後勤、海上運輸、金融服務或半導體，上千間歐洲企業都可能會遭到東亞衝突波及。陸克指出，歐洲決策者因此開始審思推演不同的可能狀況，並謹慎地規劃緊急方案。

陸克透露，不僅是歐盟執委會和歐洲對外事務部，連各國國防部與歐盟政治與安全委員會都在密切研究台灣議題。

法國是在印太地區最活躍的歐盟成員國，而法國在內的許多歐洲國家都正低調地強化與台灣在法律與網路安全方面的關係。

法國海軍艦艇頻繁通過台灣海峽；今年6月，荷蘭皇家海軍七省級護衛艦特羅姆號（Zr. Ms. Tromp）也通過台海，途中卻有2架中國戰鬥機和一架中國直升機試圖接近。

另外，由於台灣在法國、英國、德國、荷蘭、義大利、捷克和立陶宛都增設辦公室，台歐對話更加暢通。

去年法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）出訪中國後向迴聲報等媒體表示，在台灣議題上，歐洲不應該做美國或中國的「跟班」；換言之，歐洲應該要有自己的戰略。

陸克分析，為避免2022年俄羅斯入侵烏克蘭的驚嚇再次發生，歐盟應準備緊急計畫，包括各種系列的制裁，以防中國攻打台灣。歐盟應該要採取多層途徑，以回應從經濟封鎖到全面軍事入侵的不同劇本。

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今年6月歐洲議會選舉後，歐洲機構的主要職位已底定，顯然歐盟將繼續嚴肅看待亞洲衝突的可能性。對歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）和新任歐洲聯盟外交和安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）的團隊而言，台灣戰略問題將為國際政治的優先議題。

陸克重申，面對印太地區升高的緊張情勢，歐洲不僅應有所意識，更應該在經濟和軍事上，準備好應對各種可能情況。（編輯：高照芬）1130820